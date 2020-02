Sassuolo-Roma, DZEKO: «Primo tempo non al livello della Serie A. Manca qualità, il pressing ci ha rovinato la partita»

Queste le dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine di Sassuolo-Roma:

DZEKO A ROMA TV

100 gol raggiunti in una serata amara, cosa è successo?

Bella domanda, nel primo tempo non siamo stati al livello della Serie A, nessuno di noi, ogni volta che passavano la metà campo erano in 1 contro 1, così con una squadra come il Sassuolo che ha giocatori veloci poi è difficile

Cosa è mancato?

Non è facile da spiegare. Non so cosa dire. Abbiamo provato a pressare, sembrava che ne uscivano troppo facilmente. Se pressi bene è difficile uscire per gli avversari. C'era sempre qualcuno in ritardo. Comunque complimenti al Sassuolo che ha fatto una grande partita

Una squadra esperta come la Roma non può cambiare strategia in corsa?

All'intervallo ci dicevamo che se non potevamo pressare allora dovevamo aspettare, ma forse era troppo tardi. Quando prendi gol vuoi subito pareggiare e ti butti in attacco, e dopo 20' stavamo 3-0... Per noi dopo il derby è un peccato perdere così

C'è il rischio che questa sconfitta posa lasciare il segno?

Spero di no, non è la prima volta che non siamo a livello, ma poi ci siamo ripresi nelle partite successive. Abbiamo perso 3 punti importanti, adesso bisogna per forza battere il Bologna

Eravate molto nervosi, c'è un motivo in particolare?

Perdevamo 3-0... Non è facile, eravamo tutti nervosi l'uno con l'altro. Anche sui gol presi sembrava che tutti aspettavano qualcun altro che andava sulla palla. Ci sta essere nervosi ma in certi casi bisogna essere freddi. Nel secondo tempo abbiamo fatti di tutto per ribaltare, peccato per il 4-2 in contropiede. Andiamo avanti e speriamo che questa gara non lasci strascichi

DZEKO A SKY SPORT

Ancora una volta un calo di tensione... Capita sempre così

È difficile da spiegare, si parla sempre della mentalità ma bisogna fare di più in campo. Oggi dopo la partita con la Lazio che abbiamo dominato oggi proprio il primo tempo non siamo stati al nostro livello. Complimenti anche al Sassuolo, ma noi non siamo stati presenti nel primo tempo

La corsa Champions ora si complica

Si abbiamo perso punti importanti oggi e dovremo recuperarli da altre parti, speriamo che questa partita non ci lascia strascichi perché ora dobbiamo per forza vincere la prossima in casa

Cosa manca alla Roma per fare quel passo in più?

Non lo so, forse manca un po’ più di qualità, dobbiamo dirlo perché partite così dobbiamo vincerle. La squadra è forte ma per arrivare a vincere qualcosa bisogna vincere sempre, ci sono tanti giocatori esperti qui ma ci sono anche giovani che devono capire che bisogna fare sempre di più non si vive di una sola partita. Uno o due giocatori non possono far vincere le partite, serve tutta la squadra e quindi dobbiamo dare tutti di più

Che difficoltà avete avuto oggi in campo?

Con la Lazio abbiamo pressato bene, oggi volevamo farlo ancora di più ma non ci siamo riusciti. In partite così se pressi alto e uno manca poi è difficile, oggi per esempio uno andava sempre in ritardo e quindi poi era difficile. Potevamo smettere forse di pressare perché non ci riusciva, ma dopo 20 minuti stavamo sotto 3-0 e quindi dovevamo per forza continuare a pressare.

Che hai detto a Fonseca alla fine?

Niente di particolare

DZEKO A DAZN

Dzeko tuttofare...

Sicuramente è un tipo di gioco che vuole fare il mister e che piace anche a me. Faccio il rifinitore più in avanti dobbiamo fare di più. Mi piacerebbe avere più palloni in avanti. Lo dico sempre ai ragazzi 'datemi 'sta palla'. Dobbiamo dimenticare la partita di oggi il prima possibile

Che sensazioni hai avuto dal campo?

Volevamo fare pressing alto che alla fine non è riuscito bene. Basta che uno arrivi in ritardo, poi diventa difficile. Dopo 20 minuti eravamo 3-0 ed è stata dura. Dopo una partita come quella con la Lazio non può succedere quello che è successo oggi, soprattutto ad una squadra che vuole giocare la Champions

Questo tipo di gioco si fa bene solo quando siete tutti al top?

Io penso che non sia solo un modo di giocare nostro. Vogliamo avere sempre la palla ed è difficile se uno, due o tre non sono al top. Ma questo complicherebbe le cose per tutti. Oggi nel primo tempo nessuno è stato all'altezza del proprio livello. Continuiamo per la nostra strada. Dobbiamo dimenticare il prima possibile, abbiamo perso tre punti e dobbiamo recuperarli da qualche altra parte. A cominciare dal Bologna

Un salvataggio miracoloso di Locatelli su di lei...

Sì, non ho visto la palla subito quando Cristante ha tirato. Pensavo di poter arrivare prima di Locatelli ma niente...

Il più bello dei 100 gol con la Roma?

Eh... Sicuramente quello a Londra contro il Chelsea. Sicuramente però mi aspettavo un centesimo gol diverso, con vittoria e 3 punti

Come è passato il messaggio della partenza di Florenzi?

Sono scelte che si fanno. Ale è stato un giocatore importantissimo per noi, capitano... Ma lo capisco perchè l'europeo è una cosa importante, è normale volersi giocare le proprie carte. Speriamo faccia bene lì, poi a giugno tornerà da noi e poi si vedrà.

DZEKO IN MIXED ZONE

Sappiamo che il Sassuolo è una squadra che gioca molto bene, con giocatori davanti di grande qualità. Abbiamo provato a pressarli alti, ma avevamo sempre un uomo in ritardo e quando fai pressing se tutti non sono al 100% è difficile

La reazione del secondo tempo può essere utile per le prossime partite?

Oggi non è stato utile per niente, perché abbiamo perso. Nel secondo tempo abbiamo dato tutto. Perdere il quarto gol in contropiede è stato... non so...

C'è una dedica per il centesimo gol?

Oggi ti dico la verità non c'è niente da festeggiare. Me lo aspettavo in modo diverso, vincendo la partita

Avete già perso 3 partite nel 2020, cambiato qualcosa?

Sì, che abbiamo perso 3 partite. Se vuoi arrivare in Champions devi dare di più. Nel primo tempo nessuno di noi è stato al livello della Serie A. Speriamo che questa partita ci dia qualcosa di positivo perchè ci sono ancora tante gare da giocare