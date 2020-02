Sassuolo-Roma, De Zerbi: "Oggi siamo stati completi, potevamo fare di più nel secondo tempo. L'arrivo di Fonseca è stato un bene per il calcio italiano"

Si è da poco conclusa alla Dacia Arena Sassuolo-Roma. I giallorossi sono caduti in trasferta 4-2. A nulla è servita la rete di Veretout e la centesima di Dzeko. Per gli emiliani sono andati in rete Boga, Djuricic e Caputo con una doppietta. L'allenatore dei neroverdi, De Zerbi ha parlato al termine della gara. Ecco le sue parole:

DE ZERBI A SKY SPORT

È riuscito tutto stasera

Abbiamo fatto una grande partita, qualcosa si può sempre migliorare come i due gol subiti o qualcosina in più nel secondo tempo a livello di pericolosità potevamo farla.

C’era un tifoso del Sassuolo che ti ha detto che la Roma era in corsa perché le sue squadre durano un’ora. E’ vero?

A Sassuolo non mi vogliono molto bene. Non si può piacere a tutti ma si deve guardare la carta di identità della squadra e dell’allenatore. Tutti dobbiamo migliorare ed è chiaro che in queste circostanze non si può sempre gestire. Potevamo chiuderla prima e poi abbiamo messo il quinto difensore perché volevamo vincere. Non giochiamo per fare spettacolo, ma per i tre punti.

Hanno segnato gli attaccanti, ma i terzini hanno creato molto. E’ una cosa significativa?

I due terzini, ma anche quelli che erano in panchina sono tutti giocatori importanti. Stiamo cercando di migliorare dal punto di vista psicologico. Anche con il Napoli meritavamo di stare avanti 3 o 4 a 0. Contro queste squadre forti le partite non finiscono mai.

Parliamo di Boga: E’ questo il giocatore che ti aspetti? Ti aspetti che diventi un giocatore come Salah o Manè?

Sono tutti in miglioramento. Djuricic, Berardi, Boga, Locatelli. Quando tutti saranno affamati nel raggiungere il risultato allora miglioreranno davvero. Il talento la squadra ce l’ha, dobbiamo ora concentrarci sulle partite e ora dobbiamo farlo sulla Spal. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Se lo facciamo le qualità dei miei giocatori vengono fuori con forza.

Avevate giocato bene anche contro la Samp. Questa partita può essere una svolta nel campionato del Sassuolo?

Spero che possa essere così. Dobbiamo prima o poi svoltare. Ce lo impone la qualità della rosa. Non devono buttare il talento che hanno e se si può arrivare al miglioramento subito non si può tardare. E’ un campionato difficile, dove nessuno deve sentirsi al sicuro. Sotto ci sono squadre forti, che si sono rinforzate. Noi ci siamo indeboliti invece vendendo Duncan.

E’ stata una strategia dare subito in mano il gioco alla Roma, per poi ripartire e avere campo alle loro spalle?

Noi rispettiamo la Roma. L’arrivo di Fonseca in Italia è un bene per tutto il calcio italiano. Ha portato coraggio e mentalità offensiva. Noi abbiamo riconosciuto la forza dell’avversario, ma ogni qual volta c’era la possibilità dovevamo far male. Non dovevamo toglierci coraggio.

DE ZERBI A DAZN

Djuricic ha fatto il bello e il cattivo tempo...

E' andato tutto bene ma dipende dalla situazione. Quando rubiamo bene palla si va subito avanti, quando invece non si deve forzare si può anche giocare laterale o indietro. Abbiamo fatto una partita di grande applicazione. Rispettiamo la Roma ed è una fortuna per il nostro movimento aver trovato un allenatore come Fonseca. Ma quando avevamo la palla anche noi volevamo determinare la partita.

Quanto c'è dell'atteggiamento che avete avuto all'andata?

Già da dopo l'andata avevo detto che avevamo fatto una buonissima partita, avevamo fatto la gara quasi sempre noi. Solo che loro avevano trasformato palle perse da noi. Oggi siamo stati completi, non abbiamo lavorato di più del solito sulla fase difensiva. Probabilmente l'abbiamo fatta solo con più attenzione.

La squadra può crescere ancora?

Domenica sarà una partita in cui dovremo dimostrare chi siamo una volta per tutte. Ci sono delle motivazioni per cui alterniamo le prestazioni migliori a quelle più scadenti. Abbiamo tanti giovani. Altri, quando la richiesta è di costruire, magari a volte dimenticano che la palla devono avercela anche gli altri.

Più soddisfazione per la crescita di Berardi, Djuricic o Boga?

Di tutti e tre. Sono come figli, è come chiedere a quale figlio sei legato di più. Dobbiamo crescere ancora a livello mentale.

Questo Sassuolo ha grandi numeri offensivi

Sì, dobbiamo migliorare un po'quelli difensivi. Oggi il primo gol è arrivato dallo sviluppo di un corner, il secondo da una rincorsa di Boga. Dobbiamo essere ossessionati da questo tipo di dettagli.