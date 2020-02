Sassuolo-Roma, Caputo: «Atteggiamento giusto per rimediare agli errori dell'andata»

Queste le dichiarazioni di Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, rilasciate alla stampa nel prepartita di Sassuolo-Roma:

CAPUTO A ROMA TV

Sassuolo in miglioramento…

Veniamo da due ottime prestazioni, vogliamo dare continuità. Partita diversa da Torino e Sampdoria ma cercheremo di mettere in difficoltà la Roma.

Aumenta la difficoltà…

Sappiamo delle difficoltà, cercheremo con l’atteggiamento giusto di rimediare anche agli errori dell’andata.

Con il vostro gioco offensivo subite anche tanto.

Quando si ha questa idea di gioco il rischio è alto, andiamo avanti per la nostra strada. Sarà una partita aperta. Chi avrà fortuna e concentrazione porterà a casa un risultato positivo.

CAPUTO A DAZN

Sulla coppia difensiva della Roma...

Abbiamo preparato la gara per tutta la settimana. Mancini e Smalling sono fortissimi, come tanti in questo campionato. Io devo concentrarmi e dare il massimo per la squadra, poi vediamo alla fine quello che verrà fuori.