Sassuolo-Roma, Boga: "Felice per la vittoria. Mi sentivo in colpa per il rigore causato"

Al termine della partita fra Sassuolo e Roma finita 4-2 per i neroverdi alla Dacia Arena, l'autore del quarto gol della serata, Jeremie Boga, ha parlato in zona mista ai cronisti presenti. Ecco le sue parole:

Primo tempo da grande

Sì, era successo anche contro il Napoli ma non avevamo segnato. Oggi sì e sono contento per la vittoria.

La sofferenza del secondo tempo rende ancora più bella la vittoria?

Sì, sappiamo che a volte dobbiamo soffrire e difendere tutti insieme.

Il tuo gol un riscatto dopo il rigore causato?

Sì, mi sono preso le colpe e dentro di me ho pensato di dover fare qualcosa per la squadra.

Tutti i gol sembrano simili e semplici

Vero, è un po'il mio gioco. Cerco di dribblare sul mio piede migliore.

Gran momento per il Sassuolo...

Sì è la strada giusta, dobbiamo dare continuità nella prossima partita, cercare di vincere ancora e arrivare più in alto possibile.

E Boga dove può arrivare?

Cerco di ottenere di più, obiettivo almeno 10 reti.

BOGA A DAZN

"Oggi è andato tutto bene, siamo stati bravi sia in fase difensiva che in quella offensiva. Il gol è sempre gioia soprattutto quando è utile alla squadra. Non c’è niente di più bello di vincere e giocare divertendosi".