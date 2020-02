Queste le dichiarazioni di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa all'intervallo del match con il Lecce:

VERETOUT A SKY SPORT

Alla Roma si chiede questo, un calcio anche rischioso ma brillante. Soddisfatti?

Si, abbiamo lavorato tutta la settimana per mettere in difficoltà il Lecce: partire da dietro per andare veloci in attacco. Abbiamo iniziato bene con il gol e occasioni importanti ma dobbiamo fare di più e cercare il terzo gol