Roma-Lecce, MKHITARYAN: “Era importante vincere per ritrovare fiducia. Crediamo di poter arrivare quarti” (FOTO e VIDEO)

Al termine del netto successo per 4-0 sul Lecce, è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive l‘attaccante della Roma Henrik Mkhitaryan. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A ROMA TV

Meglio di così oggi non poteva andare…

Oggi è stata una vittoria importante per la fiducia della squadra, non era facile ma dobbiamo ritrovare la fiducia per tornare come giocavamo all’inizio del campionato.

Con questa prestazione avete dimostrato di poter arrivare quarti

Si noi ci crediamo però dobbiamo solo pensare alla prossima partita cosi possiamo concentrarci meglio, non dobbiamo pensare che mancano 13 partite ma ora dobbiamo pensare solo al Gent e poi al Cagliari.

Posso essere tranquillo che possano continuare questi risultati?

Penso che la squadra ha già ritrovato forma ma dobbiamo lavorare lavorare di più, lavorare lavorare…

Come stai fisicamente?

Fisicamente sto bene ma lavoro ogni allenamento e dobbiamo migliorare tutti giorno per giorno.

MKHITARYAN IN MIXED

Vittoria che serve a tornare alla Roma di inizio stagione

Era importante avere 3 punti, la fiducia, per la testa. Possiamo essere più leggeri e avere più energie

Sarà più difficile vincere l'Europa League o arrivare in Champions in campionato?

Tutto è difficile nel calcio, dobbiamo migliorare e pensare a vincere le partite

Ti senti il valore aggiunto della squadra?

Per me è importante la vittoria, non se faccio un assist o un gol

Resteresti alla Roma?

Mi sento bene ma è ancora presto per parlarne. Ci sono 3 mesi per allenarmi e giocare qui, poi vedremo che succede

Tu resteresti?

Non lo so ancora, mi piace tutto qui, dalla squadra alla città ai tifosi ma è ancora presto