Roma-Lecce, Barak: «Roma in flessione? Non ci fidiamo, qui per fare la nostra partita»

Queste le dichiarazioni di Antonin Barak, centrocampista del Lecce, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con la Roma:

BARAK A ROMA TV

3 vittorie consecutive, com’è cambiato il Lecce?

Io appena arrivato ho sentito subito che tutto era positivo, con tre vittorie si prende fiducia ma secondo me dobbiamo fare altre partite con queste prestazioni e con questa testa perchè ancora la strada è lunga.

Servirà una gara simile come col Napoli?

Si, noi siamo arrivati con umiltà, dobbiamo fare la nostra partita perchè altrimenti sbagliamo tutto.

Non vi fidate di questo momento di flessione della Roma?

No, come ho detto dobbiamo fare la nostra partita e il resto non ci interessa.