Roma-Gent, PEREZ: "Ho fiducia nella squadra, spero di segnare o fare un assist"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Gent, match d'andata dei sedicesimi di Europa League, è intervenuto ai microfoni dei cronisti l'esterno giallorosso Carles Perez. Le sue dichiarazioni:

PEREZ A ROMA TV

"Stiamo lavorando da tutta la settimana su questa partita, è importante. Speriamo di ottenere un risultato che ci metta in buone condizioni in vista del ritorno. Il Gent farà la sua partita, ma ho fiducia in questa squadra. Tutti sappiamo ciò che dobbiamo fare. Felice della prima da titolare, voglio cogliere l'occasione che mi sta dando il mister, sarebbe bellissimo segnare o anche fare un assist".

PEREZ A SKY SPORT

Giocherà più vicino a Dzeko?

"Giocherò più centrale, il mister mi chiede di farlo dentro al campo. Sono stato già abituato a farlo nel Barcellona e farò quello che mi chiede".

Che pensa delle difficoltà che sta passando la Roma?

"E’ un momento non facile, un passaggio a vuoto. C’è un lavoro dietro che non si sta vedendo e speriamo di farlo vedere già stasera".