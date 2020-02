A pochi minuti dal fischio d'inizio tra Roma e Bologna all'Olimpico, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il difensore rossoblù Tomiyasu. Le sue dichiarazioni:

TOMIYASU A SKY SPORT

"Oggi non è facile perché la Roma è una grande squadra, ma dobbiamo pensare a ciò che dobbiamo fare in campo. Dipende da come giochiamo".