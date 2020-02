Roma-Bologna, Palacio: "Abbiamo fatto una grande partita in un campo difficile"

Si è da poco conclusa Roma-Bologna. I giallorossi non sono riusciti a reagire dopo la sconfitta con il Sassuolo e perdono 3-2 contro gli uomini di Mihajlovic. Quattro punti in sei gare per i giallorossi che rimangono a 39 punti. Al termine della gara Rodrigo Palacio, attaccante dei rossoblù, ha parlato ai giornalisti. Ecco le sue parole:.

PALACIO A SKY SPORT:

Partita dominata...

Abbiamo fatto una grande partita in un campo difficile contro una squadra difficile. Merito di tutta la squadra, abbiamo vinto con umiltà e sacrificio, dobbiamo continuare così.

Grande forza mentale del gruppo...

Abbiamo tanta fiducia nel mister, per fortuna adesso stiamo giocando un buon calcio e vogliamo vincere anche la prossima.

Tre vittorie consecutive, dove potete arrivare?

Non lo so, dobbiamo pensare ad ogni partita come fatto oggi. Giocando così penso che possiamo arrivare alla parte sinistra della classifica.

Mihajlovic è un valore aggiunto?

Sì, ci dà una carica in più. E' il nostro allenatore e la nostra forza, quando c'è lui giochiamo meglio.

Sembri un ragazzino

Sto bene, c'è un bel gruppo e mi piace giocare così.