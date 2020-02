Gent-Roma, Thorup: "Sono orgoglioso della squadra, abbiamo messo sotto pressione i giallorossi"

Il Gent esce dall'Europa League contro la Roma nonostante il pareggio tra le mura amiche. A fine partita a commentare la partita è intervenuto il tecnico della squadra belga Thorup. Queste le sue parole.

THORUP IN CONFERENZA STAMPA

Sulla partita...

Non so quali parole potrei trovare. Sono orgoglioso della squadra, durante queste due partite abbiamo messo una grossa pressione alla Roma, una squadra che non è stata abituata a vivere questo. Siamo riusciti come squadra a trovare delle opportunità e proporre il nostro gioco. Sono comunque anche molto deluso. Innanzitutto perché non avremmo mai pensato di arrivare fin qui, poi ci siamo riusciti ma il calcio significa che bisogna segnare e non l'abbiamo fatto. Oggi sapevamo che era necessario fare un altro gol e non ci siamo riusciti, e durante tutta la partita abbiamo provato a realizzare nonostante tutto alcune occasioni. A me dispiace per la squadra, comunque sono ventidue partite che non subiamo una sconfitta nel nostro stadio e dobbiamo usare questa fiducia per fare grandi cose l'anno prossimo.

Quanto è stata importante la partita per la squadra? Come l'ha vista sviluppare il gioco?

Siamo arrivati qui con una striscia di sei partite senza sconfitte, qualificandoci come primi del nostro gruppo. Dopo abbiamo trovato una squadra molto difficile come la Roma ma abbiamo comunque perso solo due volte in Europa. Tutto ciò è importante però perché ci ha permesso di crescere e torneremo più forti per realizzare altre cose.

Pensa che il fatto che la Roma avesse più esperienza sia servito per la qualificazione?

Penso che siamo stati migliori durante le due partite, ma la Roma ha dei giocatori che si trovano ai livelli più alti d'Europa e quindi al minimo errore loro sono riusciti a segnare. Penso che questo sia stato il nostro problema, avevamo delle opportunità ma non siamo riusciti a sfruttarle come dovevamo.