Gent-Roma, SMALLING: “Non abbiamo fatto benissimo ma l’importante è essere al sorteggio di domani”

Al termine del pareggio per 1-1 contro il Gent che qualifica la Roma agli ottavi di finale di Europa League, è intervenuto il difensore giallorosso Chris Smalling. Queste le sue parole:

SMALLING A ROMA TV

La competizione sta diventando sempre più dura, oggi ne è la dimostrazione...

L'importante era passare il turno. Nel secondo tempo non abbiamo fatto benissimo, ma l'importante è essere al sorteggio di domani.

Il Gent ha dato filo da torcere sul campo...

Ha dimostrato di essere una squadra difficile, con autostima e ha dimostrato perché non ha mai perso in casa in stagione.

Ora c'è il Cagliari in campionato. Preferenze per il sorteggio?

Nessuna. Ci riposeremo in vista di Cagliari e domani conosceremo il nostro avversario negli ottavi.