Gent-Roma, MKHITARYAN: “Con questo campo era difficile fare di più. L’importante è essere passati”

Al termine del pareggio per 1-1 contro il Gent che qualifica la Roma agli ottavi di finale di Europa League, è intervenuto il centrocampista giallorosso Henrik Mkhitaryan. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A ROMA TV

Conosci questa competizione difficile...

Sì, abbiamo vinto 1-0 all'andata, non era una partita facile ma era abbastanza per giocare la seconda partita. Con questo campo era difficile fare di più, abbiamo giocato anche tre giorni fa, abbiamo fatto di tutto per vincere, l'importante è essere passati.

Avversario difficile...

Non c'è avversario facile, tutti sono preparati e sanno giocare a calcio, tutti sanno difendere ed attaccare, non guardano al nome dell'avversario. E' difficile giocare contro ogni squadra.

Dove preferisci giocare? Trequartista o a sinistra?

Per me è uguale, l'importante è giocare ed aiutare la squadra. A sinistra, a destra, centrocampista è uguale. Voglio segnare, vincere, fare assist.