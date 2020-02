Atalanta-Roma, PAU LOPEZ: “Abbiamo preso gol per errori nostri ma non è solo un problema di testa. Ci sono ancora tanti punti”

Al termine della sconfitta contro l’Atalanta è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive il portiere della Roma Pau Lopez. Queste le sue parole:

PAU LOPEZ A DAZN

E' una sconfitta su cui poter costruire? Come spiega il risultato?

Sì. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, la squadra all'inizio è stata quasi perfetta. Dopo il primo gol da calcio d'angolo è stato tutto più difficile. Ma penso che la squadra sia stata diversa da quella vista contro Sassuolo e Bologna. Abbiamo perso tanti punti, ma ce ne sono tanti altri. E' una sconfitta da cui possiamo imparare.

Oggi è stato fatto un passo avanti?

E' vero che nel 2020 stiamo prendendo tanti gol. La squadra che aveva finito il 2019 era solida e non concedeva nessuna chance. Oggi abbiamo fatto una partita abbastanza buona, la squadra ha difeso bene. Ma se guardo i gol, il primo è da calcio d’angolo, il secondo per errore nostro quando avevamo la palla.

Ci racconti la parata su Gomez?

Questo è merito di Marco (l'allenatore dei portieri Savorani, ndr). Non lo facevo in Spagna, l'ho imparato qua.

PAU LOPEZ A SKY SPORT

E' cambiato qualcosa in difesa?

E' vero che oggi abbiamo fatto una bella partita difensivamente, nelle ultime partite abbiamo preso tanti gol.

Si poteva evitare qualcosa nei gol?

Sul primo gol si poteva evitare la spizzata, perché poi per Spinazzola era difficile. Poi con il secondo gol è diventato più difficile giocare con l'Atalanta.

Che è successo alla Roma in questo ultimo mese?

Non lo so, è difficile saperlo. La squadra è diversa da quella vista contro la Fiorentina. A gennaio abbiamo perso diversi punti, siamo dove siamo.

Come ne esce la Roma da questa situazione? Non dica 'Bisogna solo lavorare'...

Non le piace ciò che dirò. Non si può fare diversamente, dobbiamo solo lavorare e imparare da ciò che abbiamo fatto. Mancano tanti punti, dipende da noi, anche l'Europa League per noi è importante. Mancano mesi alla fine della stagione.

PAU LOPEZ ROMA TV

Parata straordinaria sul Papu, primo tempo ben giocato, poi cosa è successo nel secondo tempo?

È vero abbiamo giocato nel primo tempo bene, poi nel secondo tempo abbiamo subito gol da calcio d'angolo e in seguito il secondo gol. Abbiamo perso la partita persa in 8 minuti. La squadra ha giocato meglio rispetto alle ultime partite. Questa è la strada da seguire, ma dobbiamo vincere perché abbiamo perso troppi punti dall'inizio del 2020. Se volgiamo raggiungere la zona Champions dobbiamo vincere di più.

Come mai questo cambio di rendimento?

È difficile parlare di questo ma è così. Contro la Lazio abbiamo fatto una partita incredibile, oggi abbiamo giocato bene, ma con il Sassuolo e il Bologna non abbiamo giocato bene. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo molte partite da giocare e dobbiamo vincere per raggiungere la zona più alta della classifica.

È solo questione di testa?

Non credo. La testa nel calcio è importante, ma non c'entra solo questo. Abbiamo giocatori che hanno giocato con grandi squadre.

Sul primo gol subito l'organizzazione è a zona o è misto tra marcatura a zona e a uomo?

A zona.

Reagite in fretta, dobbiamo uscire da questo tunnel e vincere...

Questo è sicuro

PAU LOPEZ IN MIXED ZONE

Cosa succede alla Roma?

Il calcio è così, a volte giochiamo meglio e altre volte un po’ peggio. Non credo che sia un problema di testa perché abbiamo tanti giocatori che hanno giocato con squadre tanto importanti in Europa, quindi non credo che sia un problema di testa. E’ vero che contro le squadre più forti abbiamo giocato meglio rispetto alle squadre un po’ deboli, ma abbiamo perso tanti punti con Sassuolo o Bologna. Credo che la squadra oggi abbia giocato molto meglio rispetto alle ultime due partite. Credo che sia il momento di seguire questa strada e provare a vincere perché abbiamo perso tanti punti, siamo qui per questo.

Quando devi impostare il gioco dal basso cosa chiese esattamente Fonseca?

Il mister vuole sempre giocare veloce perché così l’altra squadra non ha il tempo di pressare. Credo che oggi l’abbiamo fatto bene, loro hanno pressato molto ma quando perdi tanti punti diventa difficile lottare per essere in Champions League.

Per la Champions è finita?

No sicuramente no. Mancano ancora tante partite, è vero che loro hanno 6 punti di vantaggio rispetto a noi ma mancano ancora tante partite e possiamo ancora essere là. Bisogna vincere ogni settimana.

Come si allena Fuzato?

Bene, Fuzato è un grande, lavora sempre molto bene. Avrà magari qualche opportunità per giocare.

Giovedì c’è l’Europa League, come si riparte?

Per noi l’Europa League è importante, l’ha sempre detto il mister. Giovedì vogliamo vincere perché sappiamo che sarà una partita molto difficile.

Sui due gol la difesa è sembrata poco cattiva, c’è qualcosa che ti ha dato un po’ fastidio?

Non mi è sembrato. Il primo gol è su calcio d’angolo sul primo palo e poi per Spinazzola diventa difficile arrivare sul secondo. Forse sul secondo gol. Avevamo noi la palla, l’abbiamo persa e poi è arrivata l’azione del secondo gol. Ma credo che oggi la difesa ha giocato molto bene.