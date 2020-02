Atalanta-Roma, Pasalic: "Partita importantissima, adesso dobbiamo mantenere questa distanza dalla Roma"

La Roma esce sconfitta dalla trasferta contro l'Atalanta. Gli uomini di Gasperini di impongono per 2-1 grazie alla reti di Palomino e Pasalic. A fine gara a commentare la vittoria ai microfoni dei cronisti si è presentato proprio l'autore del secondo gol della Dea. Queste le sue parole.

PASALIC A DAZN

Come mai Gasperini non l'ha fatta entrare prima, ma ha aspettato?

Nulla, ha aspettato ancora un po'. Nulla di più.

Ha preso consapevolezza dell'importanza del gol?

Sapevamo che era una partita importantissima per noi e per la Roma. Per fortuna abbiamo vinto perché questa squadra non molla mai. Adesso siamo 6 punti in avanti e dobbiamo rimanere così e prenderne ancora di più.

Che idea ha del Valencia?

Ho guardato ieri la partita con l'Atletico. E' una squadra compatta, ma abbiamo le nostre chances. Adesso godiamoci questa vittoria, poi pensiamo al Valencia.

PASALIC A SKY SPORT

Come si fa a segnare dopo pochi secondi in campo...

E' facile, scherzo. Sono molto contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria imortantissima che ci porta a più 6 punti sulla Roma. Sarà difficile fino all'ultima giornata, bisogna guardare già alla prossima partita. Sì, ho fatto un bel gol. Se si fa un gol così e si perde, non serve a nulla.

Come mai ha questo fiuto del gol?

E' una cosa che ho sin da bambino, arrivavo da dietro con gli inserimenti. E' una mia forza, un mio stile.

Trequartista o mediano? Dove si trova meglio?

Posso giocare entrambi i ruoli. All'inizio facevo fatica da trequartista, ma poi si prende fiducia anche con i gol.

Pronti per la Champions?

Sì, godiamoci questa sera il risultato e da domani pensiamo al Valencia, che è importantissima.