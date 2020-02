Prima del fischio d'inizio di Atalanta-Roma, ha parlato l'attaccante giallorosso Mkhitaryan. Le sue dichiarazioni:

MKHITARYAN A DAZN

Sentite questa partita come una finale?

"E' una partita molto importante, siamo pronti. Sappiamo che non sarà facile ma dobbiamo vincere queste partite per arrivare tra i primi 4 posti".