Atalanta-Roma, Marino: "Siamo liberi di testa, non pensiamo al Valencia"

Prima della sfida tra Atalanta e Roma è intervenuto il dg dei nerazzurri Umberto Marino. Le sue parole:

MARINO A DAZN

"Affrontiamo questa partita liberi dal pensiero della gara con il Valencia, abbiamo quattro giorni per pensarci".

Gomez ha compiuto 32 anni, può restare a Bergamo fino a fine carriera?

"Non ha 32 anni, ma molti di meno per come gioca. Le sue prestazioni sono da 25-26enne come condizione fisica e approccio alla partita. Qui ha trovato l'ambiente ideale per lui e la sua famiglia. Mi auguro rimanga fino al termine della sua carriera".