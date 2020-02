Atalanta-Roma, Gasperini: "Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo. È una vittoria importante, possiamo arrivare davanti alla Roma"

L'Atalanta riesce a imporsi sulla Roma nella sfida per un posto alla prossima Champions League. Gli uomini di Gasperini di impongono per 2-1 grazie alla reti di Palomino e Pasalic. A fine gara a commentare la vittoria ai microfoni dei cronisti si è presentato proprio il tecnico della squadra bergamasca. Queste le sue parole.

GASPERINI A DAZN

Che cosa le è passato per la testa al momento del cambio di Pasalic?

Noi abbiamo degli equilibri, possiamo cambiare spesso la partita. Oggi avevamo qualche difficoltà nel primo tempo ad essere più pericolosi, anche se abbiamo costruito parecchio. Con Gomez abbiamo la possibilità di utilizzarlo in mezzo al campo o più offensivo. Poi è chiaro che il gol dopo 19 secondi è casuale, ma l'importante era ritrovare equilibrio.

Come si convice con questo entusiasmo?

Non ci sono tanti esempi in Italia di questo entusiasmo. Sarà così anche a San Siro, è una città che si sposta, l'entusiasmo di oggi, nonostante lo svantaggio, dà una spinta a tutti quanti. In questo ambiente hai una benzina superiore da spendere.

Avete messo la bandierina sul 4° posto?

E' una vittoria importante, ma ci sono 14 partite e sono tante. Noi abbiamo acquisito convinzione che possiamo farcela, che dipenderà da noi. C'è la Roma, non è un vantaggio definitivo perché è una squadra forte, ci sono anche altre squadre. C'è la convinzione che possiamo arrivare davanti alla Roma.

Tra i tanti record c'è quello dei gol dei subentrati, come si allena questo?

Le alternative maggiori le abbiamo a centrocampo, in attacco avevamo solo Muriel in panchina. Dobbiamo trovare soluzioni con i centrocampisti, abbiamo questa doppia funzione del Papu, Ilicic, riusciamo a variare i ruoli e a volte anche gli attaccanti esterni. Questo ci ha portato a segnare tanti gol senza punti di riferimento. Forse nei 3 mesi senza Zapata abbiamo potuto sperimentare situazioni diverse.

La Roma vi ha creato difficoltà col pressing, poi è iniziata la sua personale partita con Gomez...

Possiamo far meglio dal punto di vista tecnico anche nella fase finale del primo tempo. Non eravamo nella miglior serata tecnicamente, poi abbiamo migliorato la velocità dei passaggi e abbiamo portato il Papu a sinistra, come qualità questo ci ha aiutato.

Ha cominciato a studiare il Valencia?

Ho visto ieri la partita, avevo visto altri match. E' tra le squadre che tutti ci auguravamo di incontrare, come anche loro, ma non sarà facile. Sarà anche esaltante, andiamo a San Siro con 45mila persone.