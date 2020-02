Atalanta-Roma, FONSECA: “Partita decisa dai dettagli, non posso dire niente di negativo alla squadra. In questo momento c’è da lavorare sulla testa dei giocatori”

Al termine della sconfitta contro l’Atalanta è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive l’allenatore della Roma Paulo Fonseca. Queste le sue parole:

FONSECA A DAZN

”In questo momento è importante lavorare sulla testa dei giocatori. Non è facile giocare qui, l'Atalanta è molto forte. Oggi non abbiamo permesso loro molte occasioni da gol, abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista strategico e difensivo, ma dopo il primo gol la squadra ha passato un momento difficile. Non posso dire nulla di negativo sull'atteggiamento e sul coraggio della squadra. La partita è stata decisa da dettagli, abbiamo fatto difensivamente una buona partita”.

Questa sconfitta può compromettere il cammino per arrivare in Champions?

Mancano 14 partite, credo sia possibile, è difficile, ma in questo campionato molte squadre perdono molti punti. Ma penso sia possibile.

Questa sera la partita è stata preparata bene, l'Atalanta ha faticato nel primo tempo...

Penso che fisicamente la squadra stia bene. Non è un problema fisico, ma mentale. E' difficile spiegare i gol presi, ma siamo in un momento in cui ogni tiro è gol. Con questa prestazione penso che possiamo fare meglio, sono fiducioso che torneremo alla vittoria. Questa settimana abbiamo fatto bene per camnbiare questo momento.

Dal punto di vista tattico che le lascia questa partita? Mancini si può riproporre a centrocampo?

E' una partita diversa dalle altre, non posso dire che possiamo giocare così con le altre squadre. Con questo sistema possiamo giocare, ma per questa partita non avevamo Cristante e Diawara e l'unica soluzione era Mancini. Con questo sistema di gioco possiamo giocare.

Ha guidato la linea difensiva

Sì, era importante che la squadra fosse corta in fase difensiva. Abbiamo quasi sempre fatto bene, ma quando abbiamo recuperato la palla non abbiamo fatto come preparato. Con la pressione dell'Atalanta non era facile.

FONSECA A SKY SPORT

Deluso per aver tirato in porta una volta sola?

Penso sia stata una partita con poche occasioni da gol per entrambe, giocare in questo campo non è facile. Nel primo tempo abbiamo disputato una buona gara difensiva, nella ripresa abbiamo preso due gol da due palle ferme e abbiamo accusato questo momento, penso che abbiamo fatto cose positive in questa partita perché qui non è facile giocare, ho visto dei segnali positivi che mi danno fiducia per il futuro

Calo atletico nella ripresa?

Penso che mancano ancora 14 partite e credo ancora nella Champions League. La squadra ha provato a restare sempre corta, ma l’Atalanta ci ha fatto allungare, ma penso che abbiamo controllato bene difensivamente una squadra come l’Atalanta che non ha creato tanto come fa normalmente. Come ho detto prima, ho visto delle cose che mi lasciano fiducioso

Calo dovuto agli infortuni?

Abbiamo molto problemi ma non vogliamo cercare scuse. Oggi abbiamo fatto una partita positiva e penso che la squadra abbia giocato bene difensivamente ma non siamo in un momento positivo, ma la squadra ha dimostrato che può fare molto meglio e penso che io debba essere il primo a crederci

Squadra sparita troppo presto nella ripresa?

Il problema è che abbiamo preso 2 gol in 9’ e così non è facile, tra l’altro con due palle ferme. Penso che poi la squadra abbia reagito bene ma siamo in un momento che al primo errore veniamo puniti, abbiamo sbagliato i dettagli e preso due gol che hanno compromesso la nostra partita

Chi segna nella Roma, a parte Dzeko?

Abbiamo fatto un gol ma il problema in questo momento sono i gol che prendiamo, non è facile giocare in questo campo in questo momento e ora dobbiamo preoccuparci più della difesa che dell’attacco

Difesa a 3 in futuro?

Abbiamo già giocato in altre partite con la difesa a 3, oggi non ne avevamo bisogno. Voglio fare un in bocca al lupo all’Atalanta per la partita in Champions League

FONSECA A ROMA TV

Come se ne esce da un punto di vista psicologico?

In questo momento abbiamo bisogno di lavorare sulla testa dei giocatori. Oggi non è stata la partita come le altre, come quella del Bologna. Non è una questione di atteggiamento o di fiducia, ma è una questione di dettagli e non è facile giocare qui con l'Atalanta. Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo soprattutto difensivamente. Non abbiamo lasciato all'Atalanta fare il gioco che le piace. Poi abbiamo sbagliato in due occasioni. A volte è difficile da spiegare, ma oggi i ragazzi hanno dato tutto.

Il 22 dicembre aveva 4 punti in più dell'Atalanta, oggi 6 in meno. Vuol dire che le cose possono cambiare velocemente...

Mancano ancora 14 gare, in questo campionato le squadre perdono molti punti e sono il primo a credere che è possibile. Lavoriamo per cambiare questo momento difficile. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, oggi la squadra ha fatto molte cose buone.

Possibile che venga coinvolta tutta la squadra in questa fase negativa?

È difficile spiegare questi momenti. Oggi la squadra non ha avuto un problema mentale, ma ha giocato con fiducia e con il giusto atteggiamento. Abbiamo sbagliato in due occasioni ed è per questo che è difficile da spiegare. Siamo in un momento che quando sbagliamo subiamo gol, ma abbiamo preparato bene la partita contro una squadra fortissima ed è per questo che sono fiducioso. È difficile per tutti noi e per i tifosi, ma ci sono cose positive per il futuro.

La squadra non mi ha dato la sensazione di voler reagire negli ultimi 30 minuti...

Dopo il gol subito la squadra ha tentato di cambiare la situazione. Difensivamente l'Atalanta è una squadra fortissima, anche nei duelli. Penso che i giocatori abbiano dato tutto fino al 90'.