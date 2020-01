Roma-Torino, DIAWARA: «Sfortunati e poco concreti, nessun problema fisico. Non abbiamo perso per colpa dell'arbitro» (VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Amadou Diawara, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine della partita con il Torino:

DIAWARA A ROMA TV

Partiamo dalla prestazione, che cosa è mancato oggi?

Sapevamo che sarebbe stata difficile, la prima dopo la sosta, contro una squadra fisica. Siamo stati sfortunati, abbiamo creato occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare.

Sei sempre più integrato a centrocampo...

Sento la fiducia di allenatori, compagni e società quindi mi dà una motivazione in più in allenamento e in partita.

C'era distanza tra i reparti oggi, questo è accaduto raramente...

Abbiamo iniziato male la partita perché non riuscivamo ad uscire palla al piede soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto ma siamo stati sfortunati a non concretizzare.

Oggi è stato un problema fisico o altro?

Non era un problema fisico. Abbiamo lavorato bene in settimana e ci sentiamo bene. Il Torino ci ha creato difficoltà, è una squadra tosta. Contro squadre così se non fai gol, te lo fanno.

Difficoltà di uscire palla al piede era dovuta anche alla marcatura a uomo del Torino?

Sì, è stato uno dei fattori che ci ha messo in difficoltà. Ci marcavano uomo contro uomo, ma noi non siamo stati abbastanza bravi.

DIAWARA IN MIXED ZONE

La Roma merita più rispetto da parte degli arbitri?

Penso di sì, la Roma è una grande squadra e merita rispetto. Poi penso che non abbiamo perso per colpa dell'arbitro. Oggi siamo stati sfortunati. Se avessimo trasformato le occasioni che abbiamo creato sarebbe andata meglio.

E' mancato solo il gol?

Sicuramente è mancato anche altro. Loro ci pressavano e non siamo riusciti ad uscire palla a terra. Ci hanno messo in difficoltà ma questa partita ci darà la carica.

Ti senti fortunato ad essere venuto a Roma?

Sì, mi sento fortunato ad essere un giocatore della Roma.

Con la Juventus servirà più cattiveria?

Sicuramente, oggi abbiamo fatto poco e contro la Juve sarà una partita decisiva per raggiungere i nostri obiettivi.

Che ti ha detto il mister a fine partita?

Niente, non ho visto il mister.