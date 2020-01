Roma-Torino, De Silvestri: "Oggi volevamo dare tutto, orgogliosi del risultato"

Il Torino batte per 2-0 la Roma grazie a una doppietta di Belotti. La squadra di Mazzarri conquista così i primi tre punti del 2020 all'Olimpico. A fine partita a parlare ai microfoni dei cronisti si è presentato l'esterno granata De Silvestri, che ha commentato la prestazione della propria squadra. Queste le sue parole.

DE SILVESTRI A SKY SPORT

Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Dobbiamo avere più consapevolezza in noi stessi, quando tutti facciamo una partita così dall’inizio alla fine possiamo fare grandi cose.

La Roma ha fatto 31 tiri, ma non ci sono state azioni molto pericolose...

In settimana abbiamo provato a stare bassi per controbatterli, ma tante occasioni le abbiamo avute anche noi. La Roma ha avuto occasioni, ma il calcio è così: tenere duro e ripartire con forza.

Belotti sposta il livello?

E’ il capitano e il punto di riferimento, ci dà l’esempio e gli andiamo dietro. Poteva fare altri due gol, ma voglio sottolineare la prestazione di tutta la squadra.

Potete entrare in Europa?

Abbiamo ancora quel sogno lì. Abbiamo zoppicato nel girone di andata, ma speriamo in un 2020 con più enfasi, ritmo e punti. Il sogno è lì e cerchiamo di raggiungerlo.

DE SILVESTRI A RAI SPORT

"Oggi volevamo dare tutto, orgogliosi del risultato. Europa? Dobbiamo fare meglio nel girone di ritorno. Continuità? Sicuramente abbiamo delle lacune, dobbiamo essere più sicuri delle nostre abilità".

DE SILVESTRI IN ZONA MISTA

“Siamo tutti molto soddisfatti del risultato ottenuto oggi. In trasferta riusciamo ad essere più equilibrati e a disputare grandi partite. Purtroppo nel girone di andata non sempre abbiamo dimostrato di essere una squadra matura, questo deve essere un obiettivo per il ritorno: dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, sempre. E’ un buon auspicio per il 2020. Non dobbiamo mai mollare. Oggi ci eravamo ripromessi di dare il 110% e così è stato. Ora dobbiamo andare avanti così.

Europa? Dobbiamo far meglio del girone di andata per prestazioni, concentrazione e punti. Questo deve essere il nostro obiettivo”. Sulla partita dell’Olimpico: “Il mister aveva preparato una gara per aggredirli alti: ce lo ha spiegato e fatto provare fin dal primo giorno di allenamento dopo la ripresa. Ci abbiamo creduto: un pizzico di fortuna e tanta concentrazione ci hanno permesso di vincere. Abbiamo sofferto ma anche creato tante occasioni: oltre ai gol abbiamo preso un palo e una traversa. Complimenti a tutti i ragazzi".