Roma-Torino, DE SANCTIS: «Mercato? Roma difficile da migliorare. Il cambio di proprietà non ci distrarrà»

Queste le dichiarazioni di Morgan De Sanctis, vice direttore sportivo della Roma, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con il Torino.

DE SANCTIS A DAZN

Il mercato?

Siamo in linea tutti quanti, questa squadra è difficile da migliorare. Non ci sono le condizioni per cercare qualcosa di esotico, siamo sereni e convinti di avere un gruppo solido e di avere le risorse per arrivare a fine stagione da protagonisti

Le notizie sul cambio di proprietà, com'è il sentire comune della squadra?

Ci accomuna il fatto che il livello di questa trattativa è talmente alto che non può precluderci disattenzioni o pensieri a cose che non ci riguardano. Stiamo bene e concentrati per il Torino e per tutte le partite che ci vedranno protagonisti.