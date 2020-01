Roma-Torino, Comi: "Olimpico non favorevole per noi, vedremo di cambiare l'andamento"

Queste le dichiarazioni di Antonio Comi, direttore generale del Torino, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con la Roma:

COMI A DAZN

"Giocare in casa non è facile per il Torino ora, il pubblico è esigente. Questo è un campo tradizionalmente non favorevole, vediamo di cambiare l'andamento".

Tante assenze, la società farà investimenti sul mercato?

"Ci sono persone preposte a fare il mercato, non è il momento di parlarne. Se ci saranno occasioni, sicuramente il Torino non se le farà sfuggire".