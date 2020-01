Roma-Torino, Belotti: "La mia doppietta frutto della prestazione di squadra. Vincere a Roma non è facile"

La Roma esce sconfitta dalla prima gara del 2020. All'Olimpico il Torino di Mazzarri vince per 2-0 grazie alla doppietta di Belotti. A fine partita è proprio l'attaccate granata a parlare ai microfoni dei cronisti per commentare la partita e la propria prestazione. Queste le sue parole.

BELOTTI A DAZN

Un gol nel primo tempo, uno nel secondo, 85 con il Toro: come Ossola cosa si prova?

Emozionante eguagliare un campione, voglio andare avanti e fare gol per me e per il Torino.

Gara perfetta, la sua doppietta la ciliegina...

La mia doppietta è frutto della prestazione della squadra, Sirigu ha fatto una grande partita, la difesa ha retto bene a parte qualche occasione, tutti hanno dato l'anima e dato qualcosa in più. Vincere a Roma 2-0 non è facile, ce l'abbiamo fatta e dobbiamo continuare su questa strada.

Il Toro formato trasferta, cosa ci racconta questo dato?

Anche l'anno scorso perdemmo una sola partita fuori casa, proprio con la Roma. In trasferta serve più attenzione e cattiveria, soprattutto tenere i nervi saldi. Ci abbiamo lavorato in settimana, sono contento che si vedano i frutti ma dobbiamo ancora lavorare