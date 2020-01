Roma-Lazio, Tare: «Al derby senza pressioni. Scudetto? Vedremo a 6 giornate dalla fine...»

Queste le dichiarazioni di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con la Roma:

TARE A SKY SPORT

Non è un pomeriggio normale, la squadra deve dare risposte.

E' un campionato a sé, sappiamo cosa vuol dire il derby, ma ci arriviamo senza pressioni. Dobbiamo solo cercare di dare continuità, siamo sereni e tranquilli per cercare di vincere. Stasera vincere sarebbe un passo importante verso il nostro obiettivo e battere una nostra concorrente.

Bene il suo centrocampo, per la difesa e il portiere si poteva impegnare di più?

Dico solo che abbiamo la seconda difesa del campionato e un portiere giovane che sta facendo un bel campionato. Non dobbiamo esaltarci, il nostro percorso è iniziato tempo fa e si cresce passo dopo passo. I risultati di oggi sono frutto di un lavoro lungo e di grande sacrificio. Dobbiamo restare umili e cercare di portare avanti questa società. Sui giocatori fate le vostre valutazioni, a volte abbiamo ragione noi, altre no (ride, ndr)

Scudetto possibile?

Prima c'è la Champions, che è il nostro obiettivo. Tanta gente aveva dubbi, non dimentico, ma il calcio è anche questo, i giudizi possono cambiare ogni settimana. L'importante è essere lucidi. Se saremo a 6 giornate dalla fine in condizione di poter lottare per lo scudetto, come ho già detto in settimana, non ci nasconderemo e proveremo a vincerlo.

Preferisce non toccare gli equilibri della squadra sul mercato

Gli equilibri sono fondamentali, siamo attenti a queste cose. Se avessimo avuto infortuni importanti tra i titolari avrei capito, ma non ce ne sono. Con questa rosa siamo più che competitivi.