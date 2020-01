Roma-Lazio, SANTON: «Il pari ci sta stretto, abbiamo dominato. Il rigore mi sembrava netto» (AUDIO E VIDEO)

Queste le dichiarazioni di Davide Santon, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con la Lazio:

SANTON A SKY SPORT

Quanto sono forti i rimpianti oggi?

Si penso che la partita sia stata dominata dalla Roma, l’avevamo preparata per impostare a 3 dietro per far uscire uno dei loro centrocampisti e trovare spazio in avanti e ci siamo riusciti perché abbiamo avuto sempre il possesso palla, c’è il rammarico per un pareggio che non ci stava meritavamo la vittoria ora ci prendiamo il punto e pensiamo alla prossima partita

Bene tu e Spinazzola, la Lazio non ha mai creato occasioni

Si, eravamo esterni bassi ma io in fase di impostazione mi abbassavo di più facevo il terzo centrale con Under alto a destra e Spinazzola alto a sinistra. Lasciando i tre dietro in marcatura volevamo fermare il loro contrattacco e ci siamo riusciti poi è chiaro che vanno sfruttate le tante occasioni create

Cosa è cambiato dalla partita contro la Juve in Coppa Italia?

È cambiato l’atteggiamento, in un derby non puoi sbagliarlo. È stato fondamentale abbiamo dominato in tutto, c’è il rammarico perché meritavamo la vittoria

SANTON A ROMA TV

Grande partita, è mancata solo la vittoria...

Sì, la prestazione è stata bella con l'atteggiamento giusto che serve in un derby. Abbiamo dominato, abbiamo avuto tante occasioni e anche con un po' di fortuna in più potevamo segnare. Dovevamo vincere, ma ci teniamo il punto.

E' questo l'atteggiamento che deve avere la Roma?

Se affrontiamo tutte le partite con questo atteggiamento sono convinto che la Roma farà grandi cose. Anche in situazioni diverse l'atteggiamento deve essere sempre questo.

C'era fallo su Pau Lopez?

Ero vicinissimo ma in quel momento speravo la palla uscisse, ancora non ho rivisto l'episodio. Poi lo rivedrò. E' un gol che potevamo evitare benissimo.

Perché non è sempre questa Roma, ma ci sono alti e bassi? Cosa manca?

La squadra ha qualità, abbiamo giocatori di qualità e forti, ma secondo me cambia l'atteggiamento. Quando giochiamo così, per le altre squadre diventa difficile. Quando manca l'atteggiamento di andare a prendere l'avversario alto e non farlo ripartire, poi si va in difficoltà. Oggi l'abbiamo fatto.

Il mister ha lavorato più dal punto di vista mentale?

Non ce n'era bisogno. Anche ieri da parte dei tifosi a Trigoria c'è stata carica. Avevamo preparato la partita nei dettagli e abbiamo fatto benissimo.

Complimenti per la tua prestazione.

Penso sempre a lavorare e migliorare. Non si finisce mai di migliorare. Ho un bellissimo rapporto col mister e mi dà fiducia, cerco di ripagarlo al massimo. Mi sento bene fisicamente e lavoro al massimo, sono contento che le prestazioni stiano ripagando il mio lavoro.

Sabato il Sassuolo...

Si torna alla vittoria.

SANTON IN MIXED ZONE

Cosa è mancato?

È mancata un po' di concretezza e un po' di fortuna perché alla fine la partita l'abbiamo dominata noi. Meritavamo sicuramente di più, però ci prendiamo questo punto che ci permette di andare al quarto posto e guardare avanti. Nella prossima partita abbiamo il Sassuolo e andremo a vincerla.

Cosa è successo nel gol subito?

Sono cose che accadono a tutti. Sul calcio piazzato io la colpisco di testa e poi la palla si alza. Io non sono un portiere, però lui ha fatto quello che si è sentito di fare, ci si è messa la sfortuna e abbiamo concesso un gol che potevamo evitare benissimo.

Che impressione avete avuto dal campo dell'episodio di calcio di rigore?

Per il rigore era netto al momento. Poi c'è il Var, l'arbitro è andato a rivederlo e ha deciso di non dare rigore. Lo accettiamo.

Senti più fiducia da parte dell'allenatore?

Ho un bel rapporto con il mister, sento molto la sua fiducia. Per me è importante ricambiarla. La Roma questa sera ha fatto una grande partita.

La Lazio è da scudetto o sarà la Juventus a vincerlo?

La Lazio è una grande squadra, con giocatori forti, ma sarà dura. La Lazio ha una partita in meno e se la giocheranno fino alla fine. Ma ci siamo anche noi.