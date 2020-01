Roma-Lazio, Radu: "È un punto guadagnato. Non ci hanno fatto giocare, abbiamo sofferto la pressione"

Si è da poco conclusa la partita fra Roma e Lazio, finita 1-1 con le reti di Dzeko, che ha beffato Strakosha su una palla alta e Acerbi, che ha sfruttato l'errore di Pau Lopez. Ai margini del match Stefan Radu, difensore biancoceleste, ha parlato ai microfoni dei giornalisti. Ecco le sue parole:

RADU IN MIXED ZONE

"Oggi noi volevamo vincere la partita, all’inizio della gara eravamo sicuri di poter vincere. La Roma ha fatto un bellissimo match, non bisogna togliere i meriti alla squadra giallorossa. Oggi è un punto guadagnato. Il rigore? Ero in campo, ero girato e non so nulla, magari dopo andrò a vederlo e potrò esprimermi meglio. Difficoltà? La pressione esercitata dalla Roma, è venuta a prenderci alto e non ci ha fatto uscire dalla difesa con la costruzione, questa è la verità. I giallorossi sono stati più aggressivi di noi. Il pareggio contro la Roma li tiene ancora a sette punti, pure l’Inter oggi ha pareggiato in casa. Siamo lì e lotteremo fino alla fine per rimanerci. Fattore magico in fase discendente dopo Napoli? A Napoli abbiamo fatto una bellissima partita, magari se avessimo giocato come oggi a Napoli avremmo potuto parlare del fattore magico. A Napoli ha fatto una bellissima prestazione la squadra, e avrebbe meritato di vincere. Derby? Sono delle partite che non ti fanno dormire un paio di giorni prima”.

RADU A LAZIO STYLE CHANNEL

"É un punto guadagnato, non siamo stati brillanti. Il pareggio ce lo teniamo bello stretto, la Roma ha giocato meglio e un punto è buono. Loro dopo la Juve, oggi ci hanno sorpreso. Eravamo sicuri di vincere e invece ci hanno sorpreso con questa pressione che non ci faceva uscire dalla difesa. Stasera il nostro gioco ha sofferto per questo motivo. Abbiamo lottato per questo punto, siamo contenti di quello che abbiamo messo per portarlo a casa. Non c’era stanchezza, abbiamo sofferto solo la pressione aggressiva della Roma. Abbiamo avuto tanti giorni per preparare la gara, semplicemente la Roma ha avuto un gioco più bello del nostro oggi"

RADU A SKY SPORT:

È un punto guadagnato?

Si è un punto guadagnato perché purtroppo stasera non abbiamo fatto bene, è un punto d’oro perché il gioco non è andato.

Cosa non è andato?

La Roma ci ha pressato sempre in avanti e non ci ha fatto proprio giocare. Abbiamo sofferto sulla costruzione e si è visto, noi siamo una squadra che costruisce dal basso.

Di buono c’è che avete fatto un altro passo in avanti per la Champions

Si teniamo la Roma ancora dietro 7 punti con una partita in meno per noi e questa è la cosa importante.

Avete pagato l’eliminazione dalla Coppa Italia?

No lo dico sinceramente l’abbiamo superata quella partita, ci resta il campionato e dobbiamo lottare, io credo che questo punto alla fine conterà tanto.

Puoi dire oggi che chiuderai la carriera nella Lazio?

Spero di si, metterò tutto il cuore per questa squadra.