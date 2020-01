Roma-Lazio, PETRACHI: «Roma anno zero, stagione in linea con le attese. Perez? Non siamo la succursale di nessuno»

Queste le dichiarazioni di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal match con la Lazio:

PETRACHI A SKY SPORT

Mettiamo in parallelo i percorsi di Lazio e Roma: i biancocelesti sono partiti prima, ma si aspettava questa distanza? Non le pare eccessiva?

Assolutamente no, questo è un anno zero, sono partiti giocatori e sono arrivati altri, soprattutto giovani. E un nuovo allenatore, tante tante cose. quando sono arrivato qui c'era un tutti contro tutti, ci sono state due uscite eccellenti, la tifoseria in subbuglio... La Roma sta facendo il campionato che deve fare, sta cercando di crescere sotto tutti i punti di vista, non solo tecnici ma anche societari. Ci sono stati cambiamenti, ce ne saranno. Il percorso va avanti come ci aspettavamo, ci si dimentica in fretta nel calcio ma vi assicuro che la mole di lavoro da fare e tantissima. Fare pagaroni con la Lazio ci mette fuori strada, giocano insieme da 3-4 anni, si conoscono e hanno le loro certezze. I punti fatti non sono tantissimi ma rispecchiano il nostro percorso

Carles Perez, il Barça avrà la recompra?

Andiamo avanti con la nostra filosofia, che è quella di investire anche sui giovani di prospettiva. Diciamo che la trattativa è avviata, coni l Barcellona i rapporti sono ottimi, parliamo con il ragazzo, c'è da convincerlo con il progetto tecnico. Sono ottimista, ma non amo parlare prima delle firme e sono cauto, vediamo cosa succederà nelle prossime ore.

La formula è con l'obbligo di riscatto?

Credo che tutta la Roma sta cercando di dimostrare la propria forza, anche a livello societario. Non siamo la succursale di nessuno, non c'è alcun diritto di recompra, non c'è alcuna clausola che ci impedisca di poterlo perdere.

Com'è Villar?

E' il profilo di cui parlavo settimane fa, è un mediano che abbiamo seguito, ha grande qualità e margini di miglioramento incredibili. Si sposa con la visione di Fonseca, con il Valencia abbiamo parlato, anche con l'Elche, stiamo facendo le ultime valutazioni. Si lavora, speriamo di portare presto qualche volto nuovo

Arriveranno altri?

Abbiamo preso Ibanez, sul quale crediamo molto, crediamo sia un prospetto importante. questi 6 mesi gli consentiranno di crescere, sperando di avere nella prossima stagione un centrale pronto.