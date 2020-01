Roma-Lazio, MANCINI: «Punti importanti in palio, sarà un derby diverso rispetto all'andata»

Queste le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, rilasciate alla stampa prima del derby con la Lazio:

MANCINI A LAZIO STYLE CHANNEL

Sarà un derby diverso da quello dell'andata, sia noi che la Lazio siamo cambiati. Sarà una partita bella ed aperta. Ci saranno tre punti pesanti in palio per entrambe le squadre, cercheremo di portarli a casa.

MANCINI A ROMA TV

Non c’era occasione migliore di ieri per avere la carica dei tifosi.

Ci ha fatto piacere, ma la partita è bella ed importante, siamo molto carichi

Il passo decisivo per cambiare il volto del 2020?

La Lazio sta bene, noi siamo sotto, pensiamo a fare una grande partita per vincere. Sono punti importanti in palio e cercheremo di fare il massimo

Tatticamente che partita sarà?

Le squadre si conoscono, sarà una partita diversa rispetto all’andata, lì eravamo all’inizio. Magari ci aspetteranno e proveranno a ripartire, dovremo stare attenti