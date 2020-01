Roma-Lazio, Inzaghi: "Under ha giocato molto bene, è stato un pericolo. La Roma ha fatto meglio di noi, ci teniamo stretto questo punto"

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lazio. La parti dello Stadio Olimpico è finita sul punteggio di 1-1. Marcatori della serata sono stati Acerbi e Dzeko che ha sfruttato un'indecisione di Strakosha su una palla alta. Ecco le sue parole:

INZAGHI A LAZIO STYLE CHANNEL

“Abbiamo pareggiato una partita importante in termini di classifica: ci sono demeriti nostri e meriti della Roma, è giusto riconoscerlo. Luis Alberto e Correa hanno vissuto una settimana particolare, li avrei voluti sostituire insieme. Ora abbiamo una settimana di tempo per preparare l’incontro casalingo con la SPAL. La Roma oggi ha offerto una prestazione diversa rispetto alla gara d’andata: questa sera dovevamo far meglio, ma ci teniamo stretto il punto. Avremmo dovuto cercare Lazzari con maggior insistenza, non abbiamo trovato le nostre solite uscite. Spesso abbiamo attaccato centralmente, senza coinvolgere i nostri esterni. Spero di poter avere delle scelte, il mio obiettivo è portare a disposizione il maggior numero di calciatori possibili. Nel corso della prossima settimana saremo chiamati ad affrontare tre gare settimanali e, per questo, spero di poter avere il gruppo al completo. Abbiamo sofferto insieme in una gara non lucida, i ragazzi sono stati bravi a portare a casa un punto importante per la nostra classifica”.

INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA:

Deluso dalla squadra?

“La Roma è stata più brava di noi, è giusto ammetterlo. Bisogna vedere dove iniziano i meriti della Roma e dove finiscono i nostri demeriti. Mi aspettavo di più, però la Roma ha fatto una grande partita, ha vinto molti duelli individuali. Ho fatto i complimenti a Fonseca e ci teniamo stretto questo punto”.

Atteggiamento troppo passivo?

"Probabilmente è un momento in cui ci siamo abituati abbastanza bene, quindi ci teniamo questo pareggio. La Roma lo sapevamo che sarebbe venuta a pressarci, rispetto al solito abbiamo sbagliato tecnicamente, avevamo qualche giocatore non al meglio e quindi, soprattutto nel primo tempo, non riuscivamo a uscire con la solita pulizia da dietro. Speravamo che la Roma calasse nella ripresa invece non è successo e ha mantenuta una grandissima aggressività".

Le condizioni di Correa?

“Ha sentito un indolenzimento, c’è la speranza che sia un crampo. Mancava da 20 giorni, aveva giocato mezz'ora a Napoli, ma non c’erano i presupposti che accadesse questo. Aveva fatto bene negli ultimi tre allenamenti, lo avrei voluto cambiare insieme a Luis Alberto per Parolo e Caicedo. Però avevo già fatto il cambio di Patric e quindi ho aspettato altri cinque minuti perché con un infortunio avrei rischiato di giocare l'ultimo quarto d'ora in dieci”.

Come sarà la stagione da qui alla fine?

“Sarà un campionato intenso, dove ci saranno 18 finali. Sapendo che ogni partita avrà delle grandi insidie. Il mio augurio è quello di ritrovare tutti i giocatori, perché ho qualche calciatore fuori che mi può dare delle rotazioni. La prossima settimana avremo tre partite, compreso il recupero contro il Verona, i punti disponibili sono tantissimi, le altre quattro (Juventus, Inter, Atalanta e Roma) sono grandissime squadre. Dovremo stare molto concentrati sul nostro cammino da qui alla fine”.

La posizione di Under?

“Penso abbia fatto un’ottima gara, da quella parte è stato un pericolo dall’inizio alla fine".

Qualcuno ha dimostrato dei limiti dal punto di vista fisico e di personalità?

"In molti sono stati sottotono, dovrò rivedere la partita con attenzione, capendo dove vanno i nostri demeriti. La Roma ha tenuto un grandissimo ritmo per tutta la partita, hanno fatto un'ottima gara. Penso che sia la copia dell'andata: l'aveva riconosciuto anche mister Fonseca, probabilmente avremmo meritato più noi. Mi tengo il pari, il vantaggio sulla Roma, che è una squadra attrezzata. Si permette di fare tre cambi in corsa che sono Kolarov, Perotti e Pastore, con tanti giocatori fuori. Abbiamo sette punti di vantaggio con una partita in meno, sappiamo che abbiamo 18 partite da qui alla fine e farci trovare pronti già da domenica con la Spal qui all'Olimpico".

INZAGHI A SKY SPORT:

Siete contenti della partita?

Bisogna sempre considerare che dall’altra parte c’è un’altra squadra. Stasera la Roma ha fatto meglio di noi, ci teniamo questo punto stretto sofferto, ho fatto i complimenti a Fonseca perché stasera la Roma ha fatto una grande partita. Meglio nel secondo tempo ma a volte bisogna riconoscere i meriti avversari.

Vi è mancata qualità nelle uscite?

Si tecnicamente abbiamo sbagliato tanto in diversi giocatori, la Roma ha organizzato una partita tosta e intensa, noi secondo me potevamo fare meglio e mi aspattavo di più, ma va bene così ci teniamo molto stretto questo punto adesso dobbiamo recuperare forze sperando che qualcuno non si debba fermare di nuovo perché ora ci aspettano 18 finalissime.

Milinkovic, Correa e Luis Alberto li rimprovererai?

Io penso che siamo arrivati a una partita così importante con Luis Alberto e Correa che non erano al meglio, li avrei voluti cambiare entrambi insieme ma avevo già fatto un cambio, siamo arrivati con qualche giocatore non al top

Cosa dirai a Luis?

Io quando devo fare un cambio non sto tanto a chiedere, se sarà arrabbiato farà di tutto per aiutarci a vincere la prossima partita