Roma-Lazio, FONSECA: «Orgoglioso della mia Roma, meritavamo di più. Pau Lopez? Errori che capitano»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del derby con la Lazio:

FONSECA A SKY SPORT

Un pensiero su Pau Lopez

Una situazione infelice di Pau ma è un grande portiere

Cosa gli ha detto negli spogliatoi?

Non ho parlato con Pau, è una situazione che può succedere ma lui ha fatto tanto bene in altre partite, é solo una situazione infelice

Oggi prestazione dal voto alto ma delusione per il risultato

Sono triste perché quello che i ragazzi hanno fatto mi lascia orgoglioso. Se guardiamo i numeri sono tutti a nostro favore. Abbiamo fatto una buonissima partita contro una bellissima squadra. Abbiamo giocato con coraggio sempre nella metá campo offensiva e creando occasioni, giocando così è più facile credere in questa squadra. I ragazzi meritavano un altro risultato

Voglio sottolineare le prestazioni di Under e Kluivert

Justin e Under hanno lavorato tanto, è così che io voglio e così deve essere. È importante per la squadra che loro difendono così. Penso che tutti hanno fatto una buonissima partita

È la posizione di Kluivert che ha determinato il dominio del palleggio secondo me...

Abbiamo giocato con Spinazzola più alto e Santon basso che iniziava la costruzione a 3. È vero che la posizione di Kluivert è stata importante ma anche giocando con Under aperto a destra abbiamo trovato spazi. Loro hanno capito dove trovare gli spazi e abbiamo giocando sempre bene e con la palla, non è facile creare situazioni contro la Lazio che si abbassa tanto ma noi abbiamo creato, solo abbiamo sbagliato nel momento di fare gol

Le riportiamo i complimenti di Fabio Capello, che ci ha detto che lei è un grande allenatore

Grazie mille