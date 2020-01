Queste le dichiarazioni di Francesco Acerbi, difensore della Lazio, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con la Roma:

ACERBI A LAZIO STYLE CHANNEL

Ci aspetta una partita importante, dovremo essere lucidi. Vale tanto per entrambe le squadre, veniamo da una striscia positiva e ce la metteremo tutta per continuarla. Il nostro obiettivo è la Champions. Sentiamo l'appoggio dei tifosi, per noi è molto importante. Cercheremo di vincere anche per loro.