Roma-Juventus, PETRACHI: "Ho in mente un giocatore da prendere a centrocampo, ma non mi piace fare nomi..."

A pochi minuti dall'inizio di Roma-Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni il ds giallorosso Gianluca Petrachi. Queste le sue parole:

PETRACHI A SKY SPORT

Storicamente si perdono punti contro squadre sulla carta inferiori, come si combatte questo problema?

Non è semplice, bisogna entrare nel subconscio dei calciatori. Il lavoro della società e dell'allenatore è quello di parlare con i calciatori e far loro capire quanto è importante mentalizzarsi. I calciatori se ne rendono conto magari dopo, quando si rendono conto di aver buttato via dei punti. Ma non è semplice perchè parliamo di ragazzi giovani. La mentalità è quella su cui dobbiamo crescere

Kalinic ha deluso?

A Roma si tende a bruciare tutto e tutti. Ha fatto solo 100 minuti da quando è arrivato e non perchè abbia fatto schifo, ma perhè è stato infortunato. Sta crescendo e a mio avviso possiamo vedere a Roma un Kalinic diverso

Abbiamo visto una sorta di partitella nel riscaldamento...

Si cerca di provare un po'quello che succederà in campo, di velocizzare quello che sarà il possesso palla. Nel calcio di Fonseca c'è poco lavoro 'a secco', senza palla

Cosa dobbiamo aspettarci sul mercato?

Qualcosa faremo, è evidente che ora noi abbiamo un centrocampista in meno perchè inizialmente l'idea era quella di far giocare Pellegrini più arretrato. E' possibile che entri un prospetto giovane in mediana ma deve essere qualcosa che va valutata bene. Stiamo provando a prendere un ragazzo che gioca titolare nella sua squadra anche se non posso fare il nome. Deve essere già pronto. Ma amo essere omertoso e non fare nomi