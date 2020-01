Roma-Juventus, PEROTTI: "Non si possono subire 2 gol in 10 minuti. Zaniolo? L'Olimpico è un campo non da Serie A, ha influito sugli infortuni"

Al termine del match tra Roma e Juventus, ha parlato Diego Perotti, autore del gol dell'1 a 2. Queste le sue parole:

PEROTTI A SKY SPORT

Sull'infortunio di Zaniolo...

E' una notizia bruttissima, è un giocatore importante per noi che stava facendo bene ed anche oggi era tra i migliori in campo. Mi dispiace tanto e gli mando un abbraccio fortissimo, tutta la squadra è con lui. Abbiamo sfortuna in questi infortuni.

L'infortunio e i due gol subiti hanno influito?

Una squadra non si può permettere di subire 2 gol in 10 minuti. L'infortunio è stato un brutto colpo, ma non so se forse non siamo entrati con atteggiamento e concentrazione giusti. Si può parlare tanto ma dobbiamo reagire, dimostrare in campo ciò che oggi non abbiamo fatto.

Poi avete reagito..

Sì, non so se abbiamo avuto occasioni chiave ma abbiamo avuto possesso palla e non siamo riusciti a trovare il punto per ridare fiducia. Adesso dobbiamo ripartire e ricominciare a vincere.

PEROTTI A ROMA TV

La tua opinione sulla gara.

Non è cominciata bene, subire due gol nei primi 10 minuti diventa complicato. Abbiamo avuto delle occasioni nel secondo tempo, ma non si può iniziare così una partita che avevamo preparato, sapevamo come giocano. Non ci sono alibi, so che queste parole sono sempre le stesse, ma adesso bisogna lavorare e guardare avanti.

Si può costruire un qualcosa di importante nelle prossime gare, è una Roma in crescita.

Il secondo tempo è stato migliore rispetto ai primi minuti. A volte però non basta solo questo, serve giocare tutte le partite per 90 minuti, in questo modo, o vinci o perdi, non hai da recriminare. Mi prendo la responsabilità di non aver fatto bene nel primo tempo e nei primi minuti. Dobbiamo essere consapevoli di questo e cambiare già in vista di giovedì.

La brutta sconfitta danneggia il morale della squadra?

Due sconfitte davanti ai nostri tifosi e non aver fatto punti è brutto. Siamo sicneri che non questo non dovrebbe capitare a una squadra che vuole a stare più in alto, ma abbiamo la forza e la qualità per stare meglio in classifica e fare meglio in partita. So che queste parole sono sempre le stesse, ma non posso dire altro: c'è da lavorare, da migliorare, c'è da stare vicino a un compagno che ha avuto un brutto infortunio e quindi dobbiamo reagire come squadra.

Dove è da migliora sotto l'aspetto mentale o tattico?

Un po' tutte e due, questa è una squadra che fa prestazioni importati come prima della sosta a Firenze e poi ci troviamo due sconfitte inaspettate come queste. Contro il Torino, anche se abbiamo calciato tante volte in porta, non abbiamo segnato. Oggi prendere due gol in 10 minuti dopo aver analizzato l'avversario non può capitare. È un errore nostro, mi prendo la responsabilità come tutti i compagni e deve uscire da noi la risposta per ricominciare a prendere i tre punt

PEROTTI IN MIXED ZONE

Cosa è mancato per trovare il pareggio?

"Prima di tutto non subire due gol in 10 minuti, siamo stati vicini a prendere un punto che sarebbe stato poco se avessimo fatto una partita più concentrata. Dobbiamo rialzarci e ricominciare a vincere"

La pausa natalizia ha tolto qualcosa alla Roma?

"Sicuramente eravamo in un buon momento, avevamo vinto una partita importante, non è stata buona la sosta. Non c'è altro che pedalare e lavorare"

A Parma senza Dzeko e Zaniolo. Siete preoccupati?

"Non ci sono partite più importanti, non sottovalutiamo nessuna squadra. Dobbiamo uscire con un'altra testa e un'altra concentrazione a Parma"

Com'era il campo a 24 ore da Lazio-Napoli? Vuoi dire qualcosa a Zaniolo?

"L'Olimpico non è mai stato sempre bene, secondo me non è all'altezza della Serie A. C'è sempre qualche buco, non è un buon campo, sicuramente ha influito sui due infortuni. Per Nicolò, un giovane importantissimo per noi, sarà una perdita molto importante ma saremo vicini a lui e tornerà alla grande"