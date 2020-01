Roma-Juventus, FONSECA: "Orgoglioso della nostra partita. Abbiamo regalato due gol, ma dopo gli errori la squadra ha reagito. Zaniolo? Siamo tristi, ma ora deve pensare a recuperare"

Al termine del match tra Roma e Juventus, perso dai giallorossi per 1-2, ha parlato il tecnico di casa Paulo Fonseca. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Brutto momento quando un giovane come Zaniolo si deve fermare così...

E' un grande problema. Adesso deve pensare di recuperare velocemente. Siamo tristi, ma domani è un altro giorno

Approccio negativo e due gol subiti nei primi minuti, è preoccupato?

Sì, giochiamo contro una squadra come la Juventus e abbiamo preso due gol in 8 minuti con due regali. Poi penso che la squadra abbia fatto una buona partita e abbiamo fatto secondo tempo forte, ma dopo il rigore della Juventus è stato difficile.

In certe situazioni non è meglio non rischiare di uscire palla al piede e cercare Dzeko?

E' una cosa in cui credo come allenatore. Sono il principale responsabile, situazioni come questa succedono. E' una situazione su cui lavoriamo molto, a volte succede. Ma non credo in un calcio dove non si cerca di giocare da dietro, credo in un calcio di coraggio dove dobbiamo rischiare.

Oggi molto meglio i giovani che i più esperti. Deludenti Dzeko e Kolarov...

Sì, è vero. Veretout è stato protagonista di una situazione infelice, poi ha reagito e giocato bene. Per me l'importante è la reazione dopo l'errore.

Gli errori hanno tolto sicurezza alla squadra...

No, penso che dopo gli errori la sqiadra ha giocato bene. E' normale che dopo due gol subiti in 8 minuti la squadra perda fiducia, ma non è stato così oggi. Anche dopo i gol subiti la squadra era in fiducia, sono orgoglioso di ciò che i giocatori hanno fatto dopo.

Cosa è cambiato dopo la pausa?

Niente, solo i risultati. Contro il Torino abbiamo dominato, oggi abbiamo fatto 22 tiri in porta. Non è questione di organizzazione, di tattica, non mi piace parlare di errori inviduali perché il responsabile di questi errori è l'allenatore. Ho fiducia.

FONSECA RAI SPORT

Un pensiero per Zaniolo

"È un momento difficile per noi. Per Zaniolo era un grande momento, un giocatore importante per la nostra squadra. Si è infortunato questa sera, è difficile dire di più. Lui deve solo pensare a tornare al più presto"

È soddisfatto del girone di andata?

"Non sono soddisfatto per gli ultimi due risultati, ma sono fiducioso perché la squadra ha giocato bene, ha dominato, ha giocato con atteggiamento e per questo sono fiducioso".

La squadra fa pochi gol

"È vero. Oggi abbiamo fatto 22 tiri in porta, la scorsa partita 31. È difficile spiegare quando abbiamo tatne occasioni. Dobbiamo lavorare bene per migliorare la situazione della finalizzazione".

Come pensa di migliorare la squadra con l'assenza di Zaniolo

"Non ho avuto tempo di pensarci, ma non abbiamo molte soluzioni al momento. L'unica è Under. Vediamo perché devo pensarci molto a come cambiare con l'assenza di Zaniolo".

FONSECA A ROMA TV

Bisogna essere orgogliosi della squadra per il secondo tempo, questa deve essere la base per ripartire...

Sono orgoglioso della partita fatta. È vero che è stato difficile dopo aver preso due gol nei primi 8 minuti, ma la squadra ha reagito bene dominando. Abbiamo attaccato il secondo tempo contro la Juventus e non è mai facile. La squadra ha giocato con coraggio dopo di due gol.

Ci vuole tempo per portare la squadra a livelli di competitività. I tifosi devono essere sereni perché la Roma sta migliorando gara dopo gara...

Di questo sono fiducioso perché non è facile dopo un inizio come questo giocare così. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo giocare per vincere con chiunque. Oggi abbiamo affrontato la migliore squadra che c'è in Italia e abbiamo fatto un gioco coraggioso, un buon calcio, votata all'attacco... La squadra non ha difeso molto, nel secondo tempo gli avversari non hanno creato occasioni da gol e questo è importante da rivedere. Abbiamo rischiato e abbiamo avuto occasione di fare gol e per questo sono fiducioso

Come si gestisce questa sconfitta, qual è il morale della squadra?

Ai giocatori devo dire che non sono preoccupato Dopo queste due partite dobbiamo guardare il futuro con positività e con fiducia. Questa squadra ha dimostrato di vincere chiunque e quindi anche loro devono essere fiduciosi e pensare alla prossima partita, una partita difficile con il Parma.

Avevo paura dopo la delusione con Torino, invece la squadra ha fatto una prestazione soddisfacente reagendo e rimanendo sempre in partita.

Alcune vole quando vinciamo non sono fiducioso come adesso perché abbiamo dimostrato che difende soltanto, ma che è capace di attaccare con coraggio, che gioca contro gli avversari con la voglia di dominare. Sono i dettagli che decidono la partita e in una partita contro la Juventus non possiamo sbagliare l'inizio della gara, ma sono orgoglioso di quanto fatto dalla squadra oggi. Pensiamo al futuro con positività, con fiducia. Siamo ancora quarti, adesso abbiamo la Coppa Italia, una competizione importante per noi

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

E’ stata una Roma a due facce, perché questo?

Penso che il problema della Roma non è stato un problema di organizzazione, non è stato un problema della squadra più grande o no. Il problema è che in 8 minuti abbiamo preso due gol, ma dopo la squadra ha reagito molto bene, ha fatto una buona partita. Penso che nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà a fare pressing alto alla Juventus, perché loro si abbassano molto. Nel secondo tempo abbiamo fatto un pressing migliore, abbiamo creato occasioni, abbiamo dominato e abbiamo fatto una buona partita. I due gol cambiano tutto. Anche dopo il secondo gol della Juventus la squadra ha reagito bene, ha giocato bene ed ha attaccato molto più della Juventus. Ma non è facile contro una squadra come la Juventus

C’è bisogno di un intervento sul mercato dopo l’infortunio di Zaniolo? Secondo lei c’è un caso Dzeko, che ancora oggi è stato quasi mai pericoloso, così come non lo era stato contro il Torino?

Alla Roma manca un vero centravanti? Penso che Dzeko abbia fatto una buona partita. Non ha fatto gol ma ha fatto una buona partita. Non ho parlato con Petrachi di questa situazione di Zaniolo, ci parlerò in seguito e vedremo

Ha realmente pensato di affrontare la Juventus con una difesa a 3 o non è mai stata un’ipotesi da prendere in considerazione?

Non ci ho mai pensato. In settimana non ci ho neanche provato.

Tra i giocatori stasera ha visto qualcuno particolarmente stanco, impreciso o assente? Come Pellegrini, o come Dzeko?

Stanco? Io ho visto la nostra squadra attaccare fino alla fine. Abbiamo finito la partita nell’area della Juve. Questa è una dimostrazione che la squadra sta bene fisicamente. Non mi sembra che sia successo questo.