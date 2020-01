Pochi secondi dopo il fischio della fine della prima frazione di gioco di Roma-Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni Juan Cuadrado, a commento del primo tempo giocato dai suoi. Queste le parole del colombiano:

“Siamo partiti bene andando subito in vantaggio, ma dopo il secondo gol la Roma ci ha schiacciato nella nostra metà campo. Nella seconda frazione dovremo scendere in campo come abbiamo fatto ad inizio partita“