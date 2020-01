Parma-Roma, MANCINI: “Nelle prossime gare ci giochiamo tanto. La seconda parte di stagione conta molto”

Parla Gianluca Mancini al termine della vittoria della Roma a Parma. Queste le sue parole:

MANCINI A RAI SPORT

Difesa a 3?

L'avevamo preparata dopo la Juve, è andata bene

Nessuno sapeva nulla..

Si, le cose preparate in settimana devono rimanete nostre

Quanto vi giocate nelle prossime 3 gare?

Tanto, sono gare importanti. Già da domenica, il 2020 è partito male, oggi è andata bene. Pensiamo per partita per partita. La seconda parte di stagione non puoi sbagliare, conta molto

MANCINI A ROMA TV

Avete cambiato assetto e avete subito 0 gol?

Eravamo tranquilli nonostante le sconfitte con Juve e Torino, con cui ci è mancato il gol. Ce la mettiamo tutta per non prendere gol, stasera pè andata bene anche con Bryan, avevamo provato in settimana ed era andata bene

Come vi eravate preparati?

Il mister è molto diretto, c'era grande dispiacere per le due sconfitte e c'è tutt'ora. Il mister ci ha detto di continuare così e che il gol sarebbe arrivato, infatti è stato così

Questa sera siete entrati con la testa giusta...

Le partite che abbiamo perso o pareggiato spesso non le abbiamo vinte a causa nostra, in questi mesi però abbiamo fatto tanto con un allenatore che ci da tanto per migliorarci, noi gli stiamo dietro.

Perchè Cristante è stato schierato in modo diverso dal solito?

Il Parma è forte nelle riapartenze, noi li abbiamo aggrediti forte in avanti, Cristante è stato veramente bravo. I concetti del mister li abbiamo espressi al meglio e ci siamo aiutati tutti tra di noi perchè teniamo molto a questa competizione