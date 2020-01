Parma-Roma, FONSECA: “Oggi mi sono piaciuti tutti, ma Kalinic è stato il migliore. Questa vittoria è per Zaniolo”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato al termine della vittoria contro il Parma. Queste le sue parole:

FONSECA A RAI SPORT

Una Roma che voleva il riscatto e la sfida con la Juve ai quarti...

Si, volevamo vincere. Con la Juve sarà dura, giocheremo a casa loro ma dobbiamo giocare come sempre.

Soddisfatto di cosa in particolare?

Mi sono piaciuti tutti, la squadra ha difeso bene e attaccato bene. Abbiamo avuto varie occasioni da gol. Mi è piaciuto Kalinic, ha fatto una buona gara, come tutti. Kalinic però è stato il migliore.

Oggi Cristante era molto basso, una soluzione che rivedremo?

Era la prima volta che giocavamo così, con Cristante quasi da difensore. Mi è piaciuta la nostra costruzione e il modo di controllare i loro contropiedi. Bryan ci da qualità lì. Questo sistema mi è piaciuto, non so se ci giocheremo in futuro ma è un opzione.

Chi è per lei Pellegrini?

Un ragazzo molto bravo, un gran professionista. Le mie parole sono poche per parlare di Lorenzo. Come giocatore è molto importante per noi, fa diversi ruoli ed è intelligente.

Che messaggio da a Zaniolo?

Gli mando un abbraccio forte, questa vittoria è per lui. Deve essere forte in questo momento, noi siamo con lui.

Dopo Politano che farete sul mercato?

Non è arrivato ancora, fino a quando non è ufficiale non ne parlo. Posso dire che è un buon giocatore

Il problema resta il gol?

Noi abbiamo sempre tante occasioni, anche contro Torino e Juve le abbiamo avute. La squadra crea molto, per questo sono fiducioso e tranquillo. Il gol arriverà

Non avete neanche subito gol...

Quando la squadra non prende gol sono sempre soddisfatto

La Roma non vince dal 2008 in Coppa Italia..

Io ero un bambino (ride, ndr)

FONSECA A ROMA TV

Una Roma schierata diversamente dal solito, come mai?

Ho pensato a questo modulo perchè nell'altra gara con il Parma abbiamo avuto difficoltà sulla profondità, ho pensato che iniziando a 3 con la qualità di Crsitante il Parma avrebbe avuto difficoltà. Abbiamo giocato bene difensivamente, abbiamo avuto occasioni, una buona partita che ha funzionato e che ha avuto un buon edito

Kalinic le è piaciuto?

Molto, ha fatto una bellissima partita. Ha giocato con qualità, per me è stato il migliore in campo

C'è il rischio che giocando con 5 uomini Diawara si ritrovi da solo con gli avversari in superiorità?

L'abbiamo preparato solo per questa partita, non penso potremmo giocare molte altre gare così. Diawara non è solo, quando iniziamo la costruzione Pellegrini si abbassa. Abbiamo bisogno di controllare il gioco lungo, le seconde palle e la profondità, abbiamo preparato così solo questa gara. Non penso giocheremo così molte altre volte

Under?

Ha fatto una buona partita, ha lavorato per la squadra, ha lavorato bene in fase difensiva. Deve migliorare con passaggi e cross ma ha fatto meglio delle altre partite. Spero che capisca che l'infortunio di Zaniolo può essere un'opportunità per Under

Sono arrivate le risposte che si aspettava?

Dopo le due sconfitte subite ho pensato che abbiamo fatto comunque due buone partite nonostante il risultato. Oggi abbiamo dimostrato che dobbiamo essere sempre fiduciosi, la squadra sta giocando bene con fiducia e ambizione

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

"Ho visto le difficoltà che avevamo avuto qui nel controllare la profondità. Ho pensato di cambiare ad inizio costruzione, così per il Parma sarebbe stato più difficile pressare e Cristante ha più qualità in impostazione. Abbiamo fatto bene e abbiamo gestito bene la profondità, con più qualità in costruzione".

Politano?

"Fino a quando non è ufficiale non posso dire nulla, dopo parleremo".

In questo momento potete fare tre partite in una settimana?

"Non abbiamo molte soluzioni in questo momento. A Genova non è difficile capire chi giocherà terzino. La squadra ha sempre giocato bene, nei momenti di difficoltà abbiamo avuto un buon atteggiamento e spero che la squadra possa rispondere bene".

Cetin è meglio vada a giocare?

"No deve continuare con noi per migliorare e imparare questo tipo di calcio. Rimane con noi".

Può restare?

"Sì".

Under avrà più possibilità?

"Con l'infortunio di Zaniolo deve capire che avrà opportunità. Oggi ha lavorato molto per la squadra e ha fatto una buona partita".

Si potrà ripetere?

"Non so, in futuro vedremo"