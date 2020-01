Parma-Roma, D'Aversa: "Abbiamo affrontato una squadra forte, ma abbiamo creato le stesse palle gol dei giallorossi"

La Roma batte 2-0 il Parma e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove è attesa mercoledì 22 gennaio dalla sfida con la Juventus. Al termine del match, durante il post-partita, il tecnico dei ducali Roberto D’Aversa si è fermato ai microfoni dei giornalisti presenti nella mixed zone dello stadio Tardini per commentare la prestazione della propria squadra. Queste le sue parole:

D'AVERSA A RAI SPORT

Cosa è mancato? Le ripartenze?

No, gli episodi. Sull'1 a 0 potevamo pareggiare, è stato bravo Pau Lopez. Poi Pellegrini ha fatto un bel gol e noi nell'azione dopo abbiamo preso la traversa. Abbiamo affrontato una squadra forte, ma se si vanno a vedere le palle gol abbiamo creato nella stessa maniera.

L'ingresso di Inglese ha dato qualcosa in più...

Anche Cornelius ha fatto bene. L'azione di Roberto è stato bravo a crearsela. Contro certe squadre è difficile fare il risultato.

Pensavate già alla Juve?

Avevamo già stabilito che avrebbe giocato un tempo Cornelius e uno Inglese.

Kulusewski?

Sarebbe stato rischioso farlo giocare tutta la gara, considerando che giochiamo domenica. Non abbiamo voluto avere infortuni.

Kulusewski è cambiato dopo esser stato preso dalla Juve?

Se si parla sempre di lui sì. Un po è stato scombussolato, ma è un ragazzo maturo. Ora deve dimostrare che la spesa fatta dalla Juve è giusta.

Sei soddisfatto della prova dei tuoi?

Soddisfatto no, abbiamo perso. Chiaro che il primo tempo abbiamo fatto bene. Per quanto riguarda i giocatori offensivi siamo un po' corti, con Gervinho e Sprocati fuori. Anche Kulusewski è stato fuori. Credo che Siligardi abbia fatto una buona partita. Detto questo ho cambiato 8 giocatori perché reputo tutti all'altezza. Difficile per un allenatore fare delle scelte, a volte qualcuno meriterebbe di giocare di più. Ripeto, gli episodi hanno fatto la differenza

Cosa è successo con Kolarov?

Niente di particolare, si parlava di situazioni di campo. Da persone mature si siamo chiariti.

Siete la squadra con meno ammonizioni, dipende dal fatto che nel tuo staff hai un ex arbitro?

La figura di Riccardo è importante, oggi alcuni calciatori fanno fatica ad interpretare le regole. Lui a volte ci aiuta in questo, anche nel rapporto con gli arbitri. Per quanto mi riguarda è deleterio, non mi fa più sfogare con gli arbitri (ride, ndr), e a volte qualcuno se ne approfitta.

D'AVERSA IN CONFERENZA STAMPA

Cosa salva?

Non mi è piaciuta l'occasione del secondo gol. In alcune situazioni non mi sento di colpevolizzare nessuno, Inglese ha avuto un occasione e il portiere ha fatto una bellissima parata. Sullo 0-0 Kucka ha sfiorato il gol e dall'altra parte ha segnato Pellegrini. Non dobbiamo essere soddisfatti né della prestazione né per il risultato.

La squadra è sembrata un po' rinunciataria:

E' una tua impressione.

L'arbitro?

Non si è perso per l'arbitraggio, qualche situazione di valutazione diversa c'è stata ma non ha inciso.

Cornelius e Inglese sono in ritardo?

Roberto ha un percorso fisico più lungo, convive con un fastidio alla caviglia e ha più problematiche ma è normale. Cornelius ha fatto bene.

Troppi rischi nello schierare giocatori non sempre protagonisti?

Bisogna valutare le condizioni e i percorsi dei singoli giocatori, nella valutazione di alcuni giocatori bisogna valutare cosa dice lo staff medico. Le scelte erano obbligate, fino al 2-0 è stata una partita equilibrata. Sull'1-0 potevamo pareggiare con Inglese.

Kolarov?

Con Kolarov non è successo nulla