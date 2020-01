Parma-Roma, CRISTANTE: "Contento di essere tornato. Stasera gara difficile, serve concentrazione"

A pochi minuti dall'inizio del match tra Parma e Roma, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni Bryan Cristante. Di seguito le parole del centrocampista ex Atalanta appena rientrato dopo l'infortunio:

CRISTANTE A ROMA TV

Come stai?

Bene, sono contento di essere tornato. Sono pronto.

2 sconfitte in 2 partite in questo 2020, ma soprattutto sono mancati i gol...

Sì, abbiamo creato e giocato ma il calcio si sa che è fatto così, basta un episodio per perdere la partita.

Sul Parma...

E' un'ottima squadra che sta facendo un'ottima stagione. Oggi sarà difficile, dovremo essere bravi e concentrati per portarla a casa.

CRISTANTE A RAI SPORT

Pronti per la partita di stasera?

Sì, siamo qui per portare a casa i 3 punti e passare il turno

Cosa temete di questo Parma?

Sappiamo che è una squadra difficile da incontrare, dobbiamo essere concentrati per 90 minuti per riuscire a vincere.