Parma-Roma, Colombi: "Siamo carichi e pronti alla battaglia. Ce la giocheremo a viso aperto"

A pochi minuti dal calcio d'inizio dell'ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà affrontarsi Parma e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni Simone Colombi, portiere ventottenne dei ducali. Di seguito le parole dell'estremo difensore ex Carpi :

COLOMBI A ROMA TV

Come arriva il Parma?

Arriva carico e pronto per la battaglia e per portare a casa la vittoria.

Siete settimi in classifica, qual è il segreto?

Penso sia il gruppo unito e forte, il lavoro quotidiano aiuta tanto.

Avete fatto bene con le big, siete bravi nelle ripartenze...

Abbiamo giocatori forti per il contropiede ma sappiamo fare anche altro, l'abbiamo dimostrato in campionato e cercheremo di farlo anche stasera.

COLOMBI A RAI SPORT

Più sollevato dall'assenza di Dzeko o preoccupato dalla presenza di Kalinic?

Preoccupato no di sicuro, Kalinic e Dzeko sono ottimi attaccanti ma la Roma ha ottimi giocatori in generale. Sarà una partita difficile.

Contro la Roma avete già vinto in campionato...

Questa è un'altra partita. Ce la giocheremo come sempre fatto, a viso aperto e per vincere