Juventus-Roma, FONSECA: “La squadra ha giocato bene ma la differenza è la qualità dei giocatori...Mercato? Abbiamo bisogno di 1-2 acquisti”

Al termine della sconfitta per 3-1 contro la Juventus, è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisivi l’allenatore della Roma Paulo Fonseca. Queste le sue parole:

FONSECA A RAI SPORT

Alla vigilia chiedeva coraggio, si è visto solo nel secondo tempo

La differenza è stata nell'efficacia. La prima volta che sono arrivati in porta hanno segnato, e così la seconda. La squadra ha giocato bene ma la qualità è diversa

Quanto pesa l'assenza di Dzeko?

E' molto importante per noi ma il problema non è stato Kalinic. Tutti gli attaccanti hanno fatto una partita che poteva essere molto migliore. Kluivert ha sbagliato tanto ad esempio, questa è la differenza

Preoccupato per Diawara?

Molto, vediamo come andrà con lui ma abbiamo molti assenti in questo momento. Speriamo che la situazione di Amadou non sia grave e che possa giocare. Abbiamo questi giocatori e dobbiamo pensare alle partite con loro

Da cosa dipendono le amnesie?

La differenza è la qualità dei giocatori. Non abbiamo fatto bene in contropiede, loro hanno fatto gol su contropiede e calci piazzati. Ronaldo non sbaglia

Cosa le ha detto Ronaldo a fine primo tempo?

Non voglio dirlo, ma ha parlato bene della nostra squadra

I giocatori ad un certo punto sembravano volerla recuperare..

E' vero, ma penso che gli attaccanti della Roma debbano lavorare meglio al livello difensivo. E' vero che Kluivert ed Under devono lavorare di più al livello difensivo

Nel primo tempo alcune disattenzioni sono state letali. Come pensa di rimediare in vista della Lazio?

Sono due partite diverse, la Lazio non gioca così ma dobbiamo lavorare sugli errori che abbiamo fatto

Si aspetta qualcosa dal mercato?

Sì, possiamo prendere uno o due giocatori perchè ne abbiamo bisogno

Ora una partita molto sentita, come si cambia in 3 giorni?

Abbiamo fatto una buona partita fino agli ultimi 30 metri. Dobbiamo pensare alla prossima con fiducia, la mia preoccupazione è solo recuperare i giocatori e lottare con la Lazio in quella che sarà una partita difficile

FONSECA A ROMA TV

20 minuti di black out nel primo tempo, come mai?

Loro al primo tiro in porta hanno fatto gol in contropiede, idem sul secondo. Non si può sbagliare così contro la Juve. Dopo la Juve non ha creato altri attacchi continuati, ma è sempre la stessa storia: dobbiamo fare meglio negli ultimi 30 metri

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Rigiocherebbe con la stessa formazione iniziale?

Sì

Mercato?

Ci stiamo lavorando, non voglio dire di più

Quando è arrivato il gol di Ronaldo la Roma è sparita dal campo...

Non siamo andati male, abbiamo giocato bene fino agli ultimi 30 metri. La differenza è nell'efficacia, la capacità e la qualità dei giocatori che quando hanno l'opportunità non sbagliano. Noi le abbiamo e sbagliamo

Cristante e Kluivert non sembravano fisicamente all'altezza. Sono pronti per il derby?

Sì, non ne abbiamo altri per giocare a sinistra, ad esempio

Diawara?

Un trauma al ginocchio, vediamo domani

C'è un problema nel ruolo del terzino destro?

La squadra ha sempre un problema (ride, ndr) questo è un momento in cui abbiamo un problema difensivo

Differenze con la partita di campionato?

Loro hanno iniziato con un sistema diversa. Come dicevo però è difficile contrastare una squadra che non sbaglia. La differenza è nella qualità dei giocatori. Questa Juve è molto forte