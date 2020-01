Juventus-Roma, FLORENZI: "Bianconeri una corazzata, ma non siamo qui per fare la passerella. Tabù stadio? C'è sempre una prima volta..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio tra Juventus e Roma, quarti di finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il capitano giallorosso Alessandro Florenzi. Le sue parole:

FLORENZI A ROMA TV

Bisogna ripartire dall'atteggiamento...

"Sì, la Juventus è una corazzata ma non siamo qui per fare la passerella. Siamo qui per cercare di vincere e cercare di non commettere gli errori iniziali".

La Roma all'Olimpico dopo il doppio svantaggio ha dimostrato di essere al livello della Juventus?

"Sì, avrebbe meritato di più, ma quello è il passato. Ora c'è questa da affrontare".

L'aggressività è l'aspetto fondamentale?

"Sì, non dobbiamo rimanere passivi ma cercare di attaccare e mettere in difficoltà la Juve".

Match anche per abbattere il tabù stadio..

"C'è sempre una prima volta e speriamo sia questa la volta buona..."