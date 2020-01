Juventus-Roma, Bonucci: "I giallorossi giocano un calcio offensivo, sapevamo di dover soffrire"

La Roma esce sconfitta dall'Allianz Stadium. La Juventus si impone con il risultato di 3-1 e accede alla semifinale di coppa Italia, dove affronterà la vincete di Milan-Torino. A fine partita ha parlato l'autore della terza rete bianconera, Leonardo Bonucci. Queste le sue parole.

BONUCCI A RAI SPORT

La vecchia guardia non molla mai?

Dobbiamo non mollare tutti insieme perché appena abbassiamo di un giro il motore andiamo in difficoltà. La Roma gioca un calcio offensivo e appena abbiamo smesso di attaccare le seconde palle abbiamo subito. Se pensavamo di non soffrire contro la Roma però non avevamo capito niente.

Come si fa a meno di Dybala?

Ha giocato tanto quest'anno, ma ne abbiamo tanti. La Juve ha la fortuna di avere 25 giocatori di grandissimo livello. Bisogna farsi trovare pronti ed accettare le scelte dell'allenatore.

4 punti di vantaggio in campionato vi danno tranquillità?

Zero, non sono nulla. Se pensassimo che siano un buon vantaggio saremmo matti. Dobbiamo lavorare perché c'è il dovere di arrivare fino in fondo.