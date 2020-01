KLUIVERT A ROMA TV

Le tue sensazioni al rientro in campo?

Sono felice di tornare in campo, sono pronto per aiutare la squadra. Fisicamente sto bene, è andato tutto bene dopo Parma

Il Genoa è un avversario difficile.

Non dobbiamo pensare agli altri, ma a noi stessi. C'è fiducia e siamo pronti