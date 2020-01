Genoa-Roma, FONSECA: «Stiamo bene e in fiducia. Voglio vincere il derby, ma prima c'è la Juve»

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Genoa:

FONSECA A SKY SPORT

Non so se crede nel destino del calcio, doveva arrivare Politano ed essere ceduto Spinazzola, oggi protagonista con Under...

Sì, hanno fatto una buona partita. Penso che nel primo tempo abbiamo fatto una partita quasi perfetta, non dovevamo permettere al Genoa di segnare alla fine del primo tempo, ma i ragazzi hanno giocato bene.

Cosa è accaduto dopo le sconfitte con Torino e Juve?

Abbiamo consapevolezza di cosa abbiamo fatto con Torino e Juve, abbiamo perso ma fatto buone partite. Non abbiamo ragione per non avere fiducia, la squadra è in fiducia e penso che abbiamo meritato le vittorie con Parma in Coppa Italia ed oggi.

Domenica c'è il derby, che le hanno raccontato di questa partita?

So che è una partita speciale per tutti, ma per me è facile adesso. Non posso scegliere molto, abbiamo questi giocatori e con loro dovremo giocare con ambizione, vogliamo vincere il derby. Ma prima abbiamo la Juventus in Coppa Italia.

A volte Pellegrini sembra smetta di essere decisivo...

Pellegrini è un giocatore che ha qualità, con più numero di assist serviti in squadra. Penso che la squadra crei e giochi con ambizione, ma non dobbiamo sbagliare nell'ultimo passaggio.

FONSECA A ROMA TV

3 punti importanti. Giocare qui non è facile ma i ragazzi hanno fatto una buona partita. Prima frazione quasi perfetta, solo il gol preso non mi è piaciuto. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' ma la squadra è stata unita e ha avuto un buon atteggiamento. Abbiamo meritato

In emergenza la Roma è vincente

Sì stiamo lavorando molto. Anche quando la squadra ha perso abbiamo avuto molte occasioni. Dobbiamo trasformarle, la squadra deve migliorare in questo ma abbiamo giocato con ambizione e coraggio

Il calo dovuto alla forza dell'avversario o ad un down fisico?

No penso sia merito del Genoa. Non è stato facile, all'inizio del secondo tempo il Genoa ha giocato sul lungo ed abbiamo avuto difficoltà nelle seconde palle. E poi c'è stato Pau Lopez che ha fatto grandi parate

E' sempre meglio giocare in emergenza visto che va sempre bene?

Se la mettiamo così sì, è vero (ride, ndr). E' vero che in tutti i momenti di difficoltà la squadra ha giocato bene ed è stata unita, con un buon atteggiamento. Ma quando abbiamo tutti i giocatori a disposizione è più facile

State lavorando per far sentire Dzeko meno isolato o semplicemente gli attaccanti stanno meglio fisicamente?

No, abbiamo lavorato molto sulla fase offensiva ultimamente. La squadra è stata ambiziosa, ha creato molto, ma devo dire che sulla creazione di occasioni abbiamo lavorato molto