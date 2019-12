Fiorentina-Roma, PELLEGRINI: “Vittoria da grande squadra, abbiamo dominato la partita. Se giochiamo così siamo fastidiosi...”

Al termine del netto successo dalla Roma sulla Fiorentina, è intervenuto il centrocampista dei giallorossi Lorenzo Pellegrini. Queste le sue parole:

PELLEGRINI A ROMA TV

Questo gol non te lo leva nessuno...

Speriamo di no (ride, ndr). Lo cercavo da un po' di tempo. sono felice soprattutto per la vittoria che era importante

La Fiorentina alzava il ritmo, il pubblico ci credeva

Loro sono un'ottima squadra, hanno giocatori importanti. Noi abbiamo dominato, abbiamo deciso il ritmo e fatto quattro gol. Vittoria importante perchè secondo me non è facile vincere qui

Vittoria da grande squadra

Si, le vittorie sono tutte da grande squadra. Questa è importante perchè è l'ultima prima della sosta. A volte in queste gare si rischia di perdere la concentrazione ma le grandi squadre non fanno così

Siete pronti per ambire a qualcosa di importante?

E' una cosa che ci siamo detti, non dovevamo sottovalutare la gara, loro sono una bella squadra. Non abbiamo perso la concentrazione, sono orgoglioso dei miei compagni. Abbiamo tutti voglia di migliorare e correre, siamo una squadra che può raggiungere l'impossibile, non voglio fare proclami o dire che vinceremo qualcosa ma faremo di tutto per provarci

Avete letto bene la gara

E' molto importante, le gradi squadre reagiscono e trovano le soluzioni alle difficoltà che hanno in campo. Questa sera siamo riusciti a far girare palla e divertirci. Giocando in questo modo possiamo essere fastidiosi per gli altri e arrivare nel migliore dei modi a fine anno

PELLEGRINI A SKY SPORT

Come avete fatto a dominare così tanto la partita?

E' una situazione su cui lavoriamo molto. La Fiorentina è un'ottima squadra, ci ha messo in difficoltà. Dopo il gol loro siamo stati bravi.

Ci racconti il primo gol, che nasce da una tua prodezza...

E' stato istinto, volevo calciare di sinistro ma mi hanno chiuso. E' stato anche bravo Zaniolo ad inserirsi. Ci lavoriamo molto.

Ci racconti il tuo primo gol...

Sono contento, lo cercavo da tanto. Con la Spal la Lega me l'ha tolto, non c'è problema. Questo gol mi serviva.

Che segnale avete dato al campionato?

Nessuno, ci siamo e abbiamo voglia di vincere, di migliorarci e divertirci.

Vi divertite tanto...

Sì sì.