Fiorentina-Roma, Montella: "I giallorossi hanno meritato, si è vista differenza in campo"

Non può essere stata una partita come tutte le altre quella di questa sera tra Fiorentina e Roma per il tecnico viola Vincenzo Montella, lui che ha segnato 101 gol in 258 presenze con la maglia giallorossa, oltre ad essere stato allenatore delle Giovanili e poi della prima squadra romanista sul finale della stagione 2010/11. Al termine del match, conclusosi sul risultato di 4-1 a favore della Roma, Montella si è fermato ai microfoni dei giornalisti presenti nella mixed zone dello Stadio Franchi dove ha dichiarato:

MONTELLA A SKY SPORT

Troppa differenza di qualità o ha altri spiegazioni?

La Roma ha meritato, ma numericamente no ci sta. Siamo rimasti aggrappati alla partita fino al 3-1. La squadra ha corso fino alla fine, dopo il 3-1 ha perso un po' di speranza. C'è poco altro da dire. Mi spiace tantissimo, chi era allo stadio ha visto l'impegno dei giocatori. Si è vista differenza in campo.

Che soluzioni ha in mente ora?

Dopo che abbiamo trovato il nostro equilibrio abbiamo perso i nostri giocatori in avanti. C'è stato qualche calo di qualche giocatore, ma ci sta. La differenza tra le squadre è evidente, fortunatamente adesso c'è la sosta. Se ci sarà ancora il sottoscritto dopo la sosta, resta la mia stessa voglia.

Ha dubbi se ci sarà lei?

Se non l'ha fatto finora la società, significa che siamo in linea con gli obiettivi.

La classifica è giusta?

No, ma è successo un po' di tutto anche. Si può fare di più anche con gli stessi giocatori. Al netto dei calciatori siamo competitivi, ma possiamo avere una classifica migliore. Ci sono attenuanti non da poco.

C'è poco da domandare, come si può stimolare questo gruppo?

Sono orgoglioso che nelle difficoltà la squadra ha risposto. Poi il calcio è fatto di episodi, le partite prevalentemente le determina chi ha qualità. Io ho voglia di lavorare e sono convinto si possa cambiare il trend.

Avete bisogno di Chiesa che vada in doppia cifra, ha segnato poco finora...Il centravanti è una priorità?

Non so se sia una considerazione o domanda. A fine mercato avevo detto che quando si fanno le squadre bisogna vedere la classifica dei gol dei calciatori per vedere dove si possa arrivare.

MONTELLA IN CONFERENZA STAMPA

La partita era ancora in equilibrio fino al 3-1, la squadra mi ha dato risposte importanti sul piano umano, li voglio ringraziare uno per uno perché hanno dato qualsiasi cosa che avessero dentro. Il pubblico ha capito e non ci ha fischiato, io sono qua e voglio lavorare, sento l’entusiasmo per farlo e penso che si possa cambiare il trend.

Parliamo di salvezza?

Non credo che sia una cosa da evidenziare, la classifica è molto brutta. Per i valori della squadra poteva essere migliore. Per il resto dipende molto dal mercato, dalla crescita dei ragazzi

Hai parlato con la dirigenza?

Non ho parlato con nessuno.

Clima?

E’ brutto, a maggior ragione quando sai che hai dato tutto. C’è un po’ di sconforto dovuto alla partita, ora i ragazzi vanno in vacanza e il morale non può essere su.

Il mercato?

Per fissare gli obiettivi si deve tenere conto dei gol che hanno nelle corde gli attaccanti. La squadra è stata fatta in 40 giorni, non c’è stato modo di raggiungere determinati obiettivi, però ai ragazzi non posso rimproverare niente.