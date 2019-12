Fiorentina-Roma, Lirola: "Il gol all'Inter ci ha dato più forza"

A pochi minuti dal fischio d'inizio tra Fiorentina-Roma, 17esima giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni dei cronisti il difensore dei viola Pol Lirola. Le sue dichiarazioni:

LIROLA A ROMA TV

Quanto entusiasmo vi ha dato il gol contro l'Inter?

"Ci ha dato più forza per affrontare la partita di oggi, a volte bastano questi gol per svoltare la stagione".

Qual è la differenza per voi di affrontare una piccola e una grande squadra?

"Contro le grandi squadre abbiamo fatto meglio, non so. Siamo un gruppo nuovo e a volte facciamo fatica ad entrare in partita. Speriamo di cambiare presto questo aspetto".

LIROLA A SKY SPORT

Un punto nelle ultime 5 partite. Come si inverte la tendenza?

"Vincendo oggi per dare la svolta alla classifica e fare le vacanze con la testa più tranquilla. Dipende da noi, possiamo giocarcela con tutte".

Gol all'Inter può rappresentare la voglia di reagire?

"A volte basta un gol all'ultimo minuto per dare una svolta alla stagione. Abbiamo fiducia che quel gol possa aiutarci a vincere".