Fiorentina-Roma, FONSECA: “Vittoria molto importante, ma dobbiamo restare equilibrati. Mercato? Non è facile trovare giocatori migliori di quelli che abbiamo...” (VIDEO)

Al termine del netto successo dalla Roma sulla Fiorentina, è intervenuto il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Grande prova di forza, è una delle partite più convincenti?

Sono molto soddisfatto di questa partita. E' stata una vittoria importante, abbiamo fatto una buona partita. Contro la Fiorentina non era facile, aveva fatto grandi risultati con grandi squadre. Abbiamo fatto una bellissima partita.

E' riduttivo dire che la Roma è favorita per il 4° posto?

Per me la prossima partita è la più importante. Abbiamo fatto una buona parte di stagione, ma dobbiamo imparare e migliorare. Vogliamo vincere sempre ma per me la cosa più importante è la prossima partita.

Se dovesse individuare i suoi meriti?

Abbiamo molto da migliorare. Penso che possiamo controllare meglio la partita con la palla. A volte sono aspetti che dobbiamo migliorare, ma devo dire che i giocatori sono fiduciosi e convinti dell'idea della squadra e questo è più importante per me.

E' bassa la clausola di Pellegrini? Quali sono le sue migliori qualità?

Non voglio parlare di questo. Ha tante qualità. E' molto intelligente, vuole cercare tempo e spazio giusto. E' giovane, ma ha una buona capacità di decisione.

Nelle sue squadre in precedenza aveva molti brasiliani, qui ce ne sono pochi ma la qualità c'è.

Il merito è dei giocatori che credono nella nostra idea. Non è facile qui in Italia avere una squadra che ha molto possesso palla. Piano piano la squadra sta capendo quanto è importante avere la palla e piano piano stiamo cambiando la testa dei giocatori.

Lei dice piano piano, ma in realtà non state andando piano, siete già in zona Champions...

Sì, ma penso che dobbiamo essere equilibrati. Non è perché siamo quarti o perché abbiamo vinto oggi, allora dobbiamo pensare che vada tutto bene. Non abbiamo finito la prima parte del campionato ed è importante essere equilibrati.

Il mercato di gennaio può migliorare la Roma?

Non è un mercato facile, come ho detto. Se vogliamo giocatori per migliorare la squadra, devono essere migliori di quelli che abbiamo, ma non è facile trovarne.

FONSECA A ROMA TV

Vittoria da grande squadra

Vittoria molto importante, non è facile giocare a Firenze. Altre grandi squadre hanno perso o pareggiato ma abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato, sicura difensivamente. Loro non hanno avuto molte occasioni perchè abbiamo giocato insieme con grande atteggiamento

E' la miglior Roma della stagione?

Non lo so, abbiamo fato una buona partita. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato

La squadra dimostra di essere sempre in partita, cerca sempre la soluzione migliore per la vittoria

E' importante essere sempre equilibrati in tutti i momenti della gara, abbiamo attaccato e fatto bene quando abbiamo recuperato palla e fatto bene in contropiede. E' stato importante mantenere l'equilibrio per 90'

Non ci sono stati cali di concentrazione. Non abbiamo chiuso la gara nel primo tempo...

Ho parlato con i giocatori, abbiamo fatto la cena di Natale questa settimana ma gli ho detto che la vera festa sarebbe stata solo dopo questa partita, era importante vincere qui oggi. Avremmo potuto chiuderla nel primo tempo, non dovevamo prendere il gol. Abbiamo sempre controllato bene la gara, ma questo è il calcio. Nel secondo tempo la squadra è stata migliore rispetto al primo tempo

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

E’ dove voleva essere alla fine del 2019?

Sì penso che piano piano la squadra ha migliorato molto, ma dobbiamo essere equilibrati perché non abbiamo finito ancora nemmeno la prima parte della stagione. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare la squadra. Sono ovviamente molto soddisfatto di questi primi mesi

Cosa manca per arrivare alla sua idea di gioco?

La perfezione è difficile da raggiungere ma possiamo migliorare in molti aspetti. Dobbiamo controllare meglio la partita con la palla in possesso. Abbiamo perso la palla in alcuni momenti in cui non dovevamo. Abbiamo parlato e penso che dobbiamo continuare a lavorare per migliorare

Come sta Pellegrini?

Non so, vediamo nelle prossime ore. Prova dolore ma io non ho parlato con il giocatore né col medico

Pensava di avere una squadra già pronta a questo punto per stare al quarto posto?

Abbiamo cambiato molti giocatori e sapevamo che non sarebbe stato facile ma io penso sempre a vincere è questa la filosofia che portiamo avanti

Zaniolo, Mancini e Veretout sono al massimo o possono migliorare ancora?

Sono ottimi giocatori e hanno ancora spazio per migliorare e imparare. Sono tutti bravi ragazzi e professionisti veri